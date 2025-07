DUISBURG (GERMANIA)- Si chiude con il quarto posto l’avventura dei due azzurrini Iervolino/Mancini alle Universiadi di Duisburg, in Germania. Dopo aver battuto agli ottavi di finale i brasiliani Denilson/Wesley e ai quarti gli australiani Walker/Merritt, la coppia azzurra prima si è arresa padroni di casa Huster/Just al tie-break 2-1 (19-21, 21-18, 15-12) in semifinale, poi nella finale per il terzo posto è arrivata la sconfitta per 2-0 (22-20, 21-18) contro i francesi Chouik/Gardoque.