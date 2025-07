Europei beach: mercoledì 30 scatta la rassegna continentale a Düsseldorf

DUSSELDORF (GERMANIA)- Tra due giorni al Rochus Club di Düsseldorf inziia la trentatreesima edizione dei Campionati Europei di beach volley. L’Italia si presenterà sulla sabbia tedesca con quattro coppie; due femminili guidate dal DT Caterina De Marinis e due maschili guidate dal DT Paolo Nicolai. Nel torneo femminile, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, inserite nella pool A, saranno la coppia testa di serie numero uno del seeding, mentre Claudia Scampoli e Giada Bianchi, inserite nella pool F, partiranno come teste di serie numero sei del tabellone. Nel torneo maschile, invece, Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich giocheranno nella pool H come duo numero ventiquattro del seeding, mentre Samuele Cottafava con Alex Ranghieri, inseriti nella pool B, come numero trentuno. Mercoledì 30 luglio tutte le coppie faranno il loro esordio nella manifestazione. Gottardi/Orsi Toth saranno le prime a scendere in campo alle ore 10 contro le lituane Dumbauskaite/Grudzinskaite, seguite da Scampoli/Bianchi alle ore 11.40 che sfideranno la Germania di Schieder/Borger. Nel pomeriggio sarà il turno delle coppie maschili; Dal Corso/Viscovich affronteranno gli austriaci Hammarberg/Berger alle ore 15.30 e Cottafava/Ranghieri se la vedranno alle ore 16.30 contro gli svedesi Ahman/Hellvig (Medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024). Nella scorsa edizione, disputatasi ad agosto 2024 in Olanda, due coppie azzurre raggiunsero grandi risultati; Marta Menegatti e Valentina Gottardi conquistarono una splendida medaglia d’argento e Paolo Nicolai e Samuele Cottafava un ottimo quarto posto.

LE DICHIARAZIONI-

Le parole del DT Caterina De Marinis sulle condizioni delle azzurre: «Sicuramente non ci presentiamo a questo Campionato Europeo nella migliore condizione possibile, stiamo attraversando un periodo complicato di recupero dagli infortuni; Reka deve ancora ritrovare la migliore condizione dopo l’infortunio alla caviglia procuratosi a Messina e Giada ha un piccolo problemino al ginocchio. Ci siamo allenate anche poco ultimamente ma daremo comunque il massimo per portare a casa il miglio risultato possibile. Per proseguire il torneo nel migliore dei modi, la prima partita che affronteremo sarà fondamentale; quella di Valentina e Reka contro la Lituania e quella di Claudia e Giada contro la Germania. Vincendo un match si è già sicuri del passaggio della pool e questo per due squadre in fase di recupero sarebbe un primo step importantissimo. Ci sarà un livello di attenzione altissimo».

Le coppie azzurre sono teste di serie numero uno e numero sei del seeding: «Siamo teste di serie numero uno e numero sei del torneo perché le ragazze se lo sono sicuramente guadagnato in questo avvio di stagion e hanno dimostrato di potersela giocare alla pari con ogni coppia al mondo. Stiamo vivendo giorno per giorno, senza prefissarci grossi obbiettivi, lavoriamo duramente per recuperare e per stare sempre meglio, chiaramente vogliamo arrivare fino all’ultima giornata di gare».

Le parole del DT Paolo Nicolai: «Siamo contenti di essere riusciti a portare due squadre a questi Europei; abbiamo avuto dei cambiamenti di coppia dovuti ad un infortunio iniziale di Samuele che ci ha portato a pensare che non potesse neanche prendere parte alla manifestazione. Per sicurezza abbiamo comunque fatto l’iscrizione che ci permettesse di avere due formazioni in gara. Voglio ringraziare Enrico Rossi e Manuel Alfieri che si sono messi subito a disposizione per la scelta che è stata presa. Da un lato siamo felici, dall’altro sappiamo che abbiamo preparato un Campionato Europeo in poco tempo, ma siamo anche sicuri del fatto che i nostri ragazzi, una volta scesi sulla sabbia, potranno fare molto bene».

Il livello delle formazioni in questi Europei: «Siamo stati inseriti in due pool molto complicate, l’Europa è ormai leader da anni nel beach volley maschile, le coppie dominanti negli ultimi tempi sono quasi tutte europee. Sarà dura, affrontiamo squadre molto solide, sappiamo di avere i nostri punti di forza e cercheremo di giocare il più possibile su quelli. Quello che mi fa stare tranquillo è la preparazione dei ragazzi, tutti si sono messi a disposizione cercando di affrontarla al meglio».

LE POOL DELLE COPPIE ITALIANE-

POOL A | FEMMINILE: Gottardi/Orsi Toth (ITA), Svozilova/Stochlova (CZE), Davidova/Khmil (UKR), Dumbauskaite/Grudzinskaite (LTU)

POOL F | FEMMINILE: Scampoli/Bianchi (ITA), Ahtiainen/Lahti (FIN), Alvarez/Moreno (ESP), Schieder/Borger (GER)

POOL B | MASCHILE: Ahman/Hellvig (SWE), Bassereau/Aye (FRA), Brouwer/van de Welde (OLA), Cottafava/Ranghieri (ITA)

POOL H | MASCHILE: Henning/Wüst (GER), Hammarberg/Berger (AUT), Dal Corso/Viscovich (ITA), Gavira/Huerta (ESP)

LA FORMULA-

Formula “pool play” con main draw a 32 coppie (8 pool da 4 squadre). Chi otterrà 2 vittorie si qualificherà direttamente agli ottavi di finale, chi conseguirà invece una vittoria e una sconfitta staccherà il pass per i sedicesimi di finale, mentre chi perderà entrambe le sfide verrà invece eliminato. Seguiranno poi quarti di finale, semifinali e finali 3°-4° e 1°-2° posto.