Marina di Modica ospita la terza tappa Gold del campionato italiano

MARINA DI MODICA (RAGUSA)- Le coppie protagoniste del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley torneranno in campo da venrdì 1 a domenica 3 agosto per la terza tappa Gold in programma a Marina di Modica. Dopo l'assegnazione della Coppa Italia sul lungomare abruzzese di Montesilvano (PE), tappa cLa macchina organizzativa federale si sposterà ora in Siciliadove andrà in scena il quinto appuntamento del circuito tricolore.

Venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche con 18 coppie in campo nel tabellone femminile e 24 in quello maschile; al main draw si qualificheranno 6 di queste formazioni. Sabato si entrerà nel vivo della manifestazione con i match del tabellone principale, composto da 4 gironi da 4 coppie ciascuno e gli ottavi di finale, mentre domenica sarà la giornata nella quale si disputeranno quarti di finale, semifinali e finali.