Beach volley: europei femminili, esordio positivo per Gottardi/Orsi Toth

DUSSELDORF (GERMANIA)- Importante vittoria ai Campionati europei di Dusseldorf all’esordio nella Pool A per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; le azzurre, coppia numero uno del seeding, si sono infatti imposte con un netto 2-0 (21-17, 21-16) sulle lituane Leva Dumbauskaite e Gerda Grudzinskaite, successo che ha dunque garantito alle atlete di Caterina De Marinis un posto nei sedicesimi di finale. Archiviato il debutto di oggi, il team federale tornerà in campo domani, giovedì 31 luglio alle ore 10, contro le ceche Kylie Neuschaeferova e Marie-Sara Stochlova, team vincitore all’esordio contro le ucraine Davidova/Khmil, superate 21-18, 22-20; in caso di vittoria per le azzurre si aprirebbero le porte degli ottavi di finale.