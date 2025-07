Beach volley: europei maschili, doppio ko per gli azzurri

DUSSELDORF (GERMANIA)- Dopo le gare femminili di questa mattina che hanno inaugurato l’inizio dei Campionati Europei di beach volley 202 5, rassegna continentale in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania), nel primo pomeriggio hanno preso il via anche le sfide nel tabellone maschile.

Giornata non particolarmente fortunata per i colori azzurri. I primi a scendere sulla sabbia del Rochus Club sono stati Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri sono stati superati 2-0 (21-15, 21-10) dagli austriaci Timo Hammarberg e Tim Berger nella prima uscita del girone H. La coppia federale non è riuscita ad esprimersi al meglio, e dopo un primo set più equilibrato, nel secondo ha invece ceduto il passo ai rivali che sono riusciti a portarsi a casa il set 21-10. La giovane formazione tricolore domani giovedì 31 luglio (orario da definire) sarà impegnata nel decisivo match contro gli spagnoli Adrian Gavira Collado e Alejandro Huerta Pastor, formazione uscita sconfitta al tie-break (22-20, 16-21, 21-19) contro i tedeschi Maximilian Just e Philipp Huster; chi vincerà proseguirà la rassegna continentale mentre chi perderà sarà invece eliminato dalla manifestazione.

Sconfitta all’esordio per Samuele Cottafava e Alex Ranghieri; gli azzurri, come noto alla loro prima apparizione ufficiale di coppia, si sono dovuti arrendere 2-0 (21-16, 21-13) ai campioni olimpici svedesi e coppia numero due del torneo David Ahman e Jonatan Hellvig. Debutto tutt’altro che semplice per la formazione azzurra nella Pool B; dopo un primo set che ha visto le due formazioni stare a contatto fino sul 10-10 gli svedesi hanno preso poi il comando del gioco riuscendo a chiudere il primo parziale 21-16. Secondo set in salita per gli azzurri che hanno lasciato fin da subito campo ai rivali, bravi e determinati a chiudere frazione di gioco e match sul 21-13. Archiviato la sfida d’esordio contro la Svezia, gli azzurri torneranno sulla sabbia domani (orario da definire) nel match da dentro o fuori contro la Francia di Rémi Bassereau e Calvin Aye, sconfitti nel loro match d'esordio dagli olandesi Alexander Brouwer e Steven Van de Velde, vittoriosi con il risultato di 2-0 (21-13, 21-16).