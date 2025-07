ICSC Beach Volley Tour Lazio: a Gaeta il gran finale

GAETA (LATINA)- Sono 157 le coppie già scese in campo lungo tutto il litorale laziale, e a Gaeta verranno incoronati i campioni della 21^ edizione dell’ ICSC Beach Volley Tour Lazio . Il 2 e 3 agosto, 41 coppie affolleranno i campi dell’Arena Beach, allestiti grazie alla sinergia tra il Comitato Regionale FIPAV Lazio e la Città di Gaeta. La manifestazione sostenuta dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale sta già colorando il centro storico gaetano con proiezioni realizzate ad hoc per l’occasione; una festa che proseguirà per tutto il fine settimana. Le coppie partecipanti si contenderanno sia il montepremi di tappa di 1500 euro (per genere) sia i punti validi per l’assegnazione del Titolo Regionale. Al termine delle iscrizioni, chi sono i favoriti per la vittoria finale? Nicholas Buongiorno e Dario Poiese non possono sbagliare, sono ad un passo dalla vittoria. Attenzione, però, agli avversari: i numeri uno del ranking saranno Benedetto Beltrame e Manuele Losi, seguiti da Jordan Vecchioni, già a podio quest’anno e Diego De Stefano, vincitore di tappa in passato e giovane di altissimo livello. Giocheranno divisi Edoardo Campana e Marco Del Bene, coppia d’argento a Montalto di Castro. Il primo scenderà in campo con Davide Traini, il secondo con Giordano Agostini. Sicuramente da seguire Matheus Motzo, ex Club Italia e giocatore di Serie A, che arriva a Gaeta insieme a Antonio Di Santi. Non poteva mancare, sulla sabbia di casa, Antonio De Paola, giocatore che nel suo palmarès vanta, tra gli altri titoli, anche una Champions League. Insieme a lui, scenderà in campo Giovanni Capomaccio. Prosegue a vele spiegate il cammino di Alice Pratesi e Sofia Orciani che, dopo tre podi, vanno a caccia del primo sigillo e del titolo. Alice Ameli e Francesca Bricca vogliono cercare punti importanti, mentre possono fare sicuramente bene Maurizia Filippo e Giulia Antonini, quest’ultima vincitrice della tappa d’apertura. Potrebbero ritagliarsi uno spazio interessante Francesca Furlanetto - Michela Sciscione, Maura Rinaldi – Claudia Azzutti e Giovanna De Vincenzo – Doriana Bisceglia, tutte coppie giunte alla loro terza partecipazione del 2025. Il tifo di casa sarà tutto per Cristina Luciani ed Emanuela Fiore.

Le dichiarazioni-

Cristian Leccese, Sindaco di Gaeta: «Continua il meritorio progetto di valorizzazione dello sport e dei territori. Accogliamo quindi con particolare entusiasmo la tappa di Gaeta dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio 2025. Un evento questo, che in tanti stanno aspettando e che anche in passato ha lanciato tanti campioni di livello nazionale e internazionale oltre a confermarsi prestigiosa vetrina per campioni del panorama nazionale. L’invito naturalmente è ad esserci per vivere un’ esperienza indimenticabile, dove adrenalina, sport e divertimento si incontrano in una cornice spettacolare. Uno speciale ringraziamento alla FIPAV Lazio che firma questo grande evento giunto alla 21^ edizione, l’ottava in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, per aver scelto Gaeta quale suggestiva location per un atteso gran finale».

Cosmo Mitrano, Consigliere Regionale del Lazio: «È con immenso orgoglio che la Regione Lazio sostiene iniziative di eccellenza come il gran finale dell'ICSC Beach Volley Tour Lazio 2025 a Gaeta. Lo sport, in tutte le sue forme, rappresenta un valore fondamentale per la crescita delle persone e per la valorizzazione del nostro territorio, portando lustro e vitalità. Gaeta è pronta a ospitare questo entusiasmante evento, e l'atmosfera che si respira è già quella delle grandi occasioni. Desidero esprimere un sentito plauso agli organizzatori: al Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Fabio Camilli, al Responsabile Eventi CR Lazio, Andrea Burlandi, e all'intera Amministrazione del Comune di Gaeta per il loro straordinario impegno. La loro sinergia ha reso possibile un appuntamento di tale portata, che celebra lo sport e la bellezza della nostra regione».

Fabio Camilli, Presidente Comitato Regionale FIPAV Lazio: «E’ stata una stagione molto intensa e con le finali di Gaeta siamo giunti alla sua conclusione. Ci tengo a ringraziare tutte le istituzioni che ci sono state accanto in questo percorso e le persone che si sono impegnate affinché l’evento riuscisse al meglio. Ancora una volta sono tantissime le coppie ai blocchi di partenza dell’ICSC Beach Volley Tour Lazio e siamo tutti curiosi di scoprire chi si laureerà campione regionale».

Andrea Burlandi, Responsabile Eventi CR Lazio: «Ci siamo confermati a livelli altissimi e, dopo 21 anni, questo non è affatto scontato. Crediamo fortemente nel beach volley e la presenza così costante delle coppie ne è un’assoluta conferma. Ci prepariamo a vivere un weekend di festa dopo mesi di lavoro intenso. Ringrazio l’amministrazione della Città di Gaeta che ha voluto fortemente che tornassimo sulle sue spiagge e la Regione Lazio che ha patrocinato l’intero evento. Auguro a tutti i partecipanti di giocarsi le proprie chance al meglio».