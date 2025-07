Beach volley: europei maschili, Dal Corso/Viscovich ai sedicesimi

DUSSELDORF (GERMANIA)- E’ terminata la seconda giornata di gare ai Campionati Europei di beach volley per le coppie azzurre maschili . Al Rochus Club di Düsseldorf (Germania) arrivano i primi verdetti decisivi: Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich accedono ai sedicesimi di finale, mentre Samuele Cottafava e Alex Ranghieri sono eliminati dal torneo.

Dal Corso/Viscovich, dopo la sconfitta rimediata ieri dagli austriaci Hammarberg/Berger, hanno superato 2-1 (21-17, 17-21, 18-16) la coppia spagnola formata da Gavira/Huerta. Una vittoria e una sconfitta nella pool H consentono dunque alla giovane coppia federale di accedere ai sedicesimi di finale, in programma domani, venerdì 1 agosto alle ore 17.45, contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov.

Cottafava/Ranghieri, invece, dopo la sconfitta subita all'esordio contro i campioni olimpici svedesi Ahman/Hellvig, non sono riusciti a invertire il trend negativo. Nel pomeriggio la coppia azzurra è stata infatti superata dai francesi Bassereau/Aye con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18). Per i transalpini si sono aperte le porte dei sedicesimi di finale, mentre per l’Italia è arrivata l’eliminazione dal torneo.