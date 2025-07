Beach volley: europei, le coppie azzurre escono ai sedicesimi

DUSSELDORF (GERMANIA)- Si chiude ai sedicesimi di finale e dunque al diciassettesimo posto l’avventura ai Campionati Europei di Düsseldorf (Germania) per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich e per Claudia Scampoli e Giada Bianchi. La coppia maschile del DT Paolo Nicolai ha ceduto nel pomeriggio, dopo aver superato gli spagnoli Gavira/Huerta (QUI la notizia), agli israeliani Elazar/Cuzmiciov per 2-0 (21-19, 21-17), mentre il duo femminile guidato dal DT Caterina De Marinis ha perso, sempre per 2-0 (21-17, 21-15), contro le padrone di casa Bock/Lippmann.