Beach volley: europei, Gottardi/Orsi Toth centrano i quarti

DUSSELDORF (GERMANIA)- Ancora una vittoria per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai Campionati Europei in corso di svolgimento a Düsseldorf (Germania), che permette al duo federale di approdare ai quarti di finale. Questa mattina, infatti, le atlete del DT Caterina De Marinis hanno superato agli ottavi di finale, in un’arena gremita al Rochus Club, le padrone di casa Sandra Ittlinger e Anna-Lena Grüne in rimonta al tie-break 2-1 (16-21, 21-19, 15-12), in un’ora di gioco. La coppia azzurra tornerà sulla sabbia, per conquistare l’accesso in semifinale, nel pomeriggio alle ore 17.50 contro un’altra compagine di casa: quella formata da Svenja Müller e Cinja Tillmann. Partita molto ostica dunque per Valentina e Reka; le azzurre affronteranno infatti le campionesse d’Europa in carica che, proprio nella precedente edizione della rassegna continentale, sulla sabbia olandese de L’Aia, avevano battuto in finale Gottardi/Menegatti.