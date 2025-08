Beach volley: europei, Gottardi/Orsi Toth si arrendono ai quarti

DUSSELDORF (GERMANIA)- Quinto posto finale ai Campionati Europei di Düsseldorf (Germania) per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth . Le atlete del DT Caterina De Marinis dopo aver superato questa mattina negli ottavi le tedesche Ittlinger/Grüne (QUI la notizia) non sono riuscite a ripetersi; nel pomeriggio le azzurre sono state infatti sconfitte con il punteggio di 2-1 (21-15, 16-21, 15-9) dalle padrone di casa e campionesse d’Europa in carica Svenja Müller e Cinja Tillmann nella gara valevole l'accesso in semifinale. Un match dove le azzurre hanno sofferto molto nel primo parziale; le tedesche hanno trovato addirittura il vantaggio del +8 sul 14-6 amministrando poi la situazione fino alla chiusura sul 21-15. Nella seconda frazione è arrivata la reazione della coppia federale; il set si è giocato punto a punto fino al break decisivo del +4 della coppia federale (13-17, 14-18, 15-19) che ha infine chiuso sul 16-21. Tie-break senza storia. Le padrone di casa, spinte dalla Rochus Club Arena, hanno trovato il +7 sul 8-1 e sul 12-5, firmando dunque l’accesso alla semifinale con il punteggio di 15-9.

Rimane comunque un ottimo percorso quello della compagine azzurra, che si presentava alla manifestazione da testa di serie numero uno del torneo, ma con qualche difficoltà affrontata negli ultimi tempi dovuta anche all’infortunio subito da Orsi Toth alla CEV Nations Cup di Messina. Come dichiarato dal DT Caterina De Marinis in fase di presentazione, la coppia azzurra aveva sicuramente meritato di essere testa di serie, per il gioco espresso nei mesi precedenti, ma non si presentava nella migliore condizione possibile. Un quinto posto che fa dunque ben sperare per le future uscite continentali e internazionali.