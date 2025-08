Beach volley: Campionato italiano, chiusa la prima giornata

MODICA (RAGUSA)- Concluse le qualifiche della terza tappa Gold Fonzies stagionale del Campionato Italiano Assoluto di beach volley. Si sono disputati, nell’intera giornata sulla sabbia sicula, dodici match femminili (di cui due in sessione serale) e diciotto maschili; da queste sfide solo sei coppie per ciascun tabellone hanno conquistato l’accesso al main draw, che prenderà il via nella giornata di domani, sabato 2 agosto, alle ore 8.30.