Beach volley: Campionato italiano, definito il quadro dei quarti

MODICA (RAGUSA)- In Sicilia si sono disputati quaranta match (venti per genere) del Campionato italiano assoluto di beach volley, sedici delle rispettive pool e quattro ottavi di finale. Le formazioni che hanno vinto entrambe le partite nel girone hanno staccato il pass per i quarti di finale, quelle che hanno collezionato una vittoria e una sconfitta sono passate per gli ottavi e, quelle che hanno incassato due k.o. hanno salutato la tappa. Oggi, domenica 3 agosto, andranno in scena, a partire dalle ore 8.15, quarti di finale, semifinali e finali. Per il secondo giorno consecutivo si è disputata, sul lungomare di Marina di Modica, con un’ampia presenza di pubblico, la sessione serale. Venerdì 1 agosto, due match dell’ultimo turno di qualifiche hanno animato la serata; quello che ha visto opposte Andrea Luna Francesconi ed Ester Maestroni a Gloria Boscolo e Silvia Giacosa (ore 21) e quello che ha avuto come protagoniste Irene Enzo e Cindy Lee Fezzi avversarie di Anna Piccoli e Martina Foresti (ore 22). Nella giornata di sabato, invece, è andato in scena alle 21.45 l’ottavo di finale tra Lupo/Borraccino e Arezzo Di Trifiletti/Bigarelli.