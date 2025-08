ICSC Beach Volley Tour Lazio: titoli regionali a Orciani-Pratesi e Buongiorno-Poiese

GAETA (LATINA)- Vent’anni dopo, ma come la prima volta: l ’ICSC Beach Volley Tour Lazio ha incantato la Città di Gaeta, sede del gran finale di un’edizione trionfale. Circa duecento coppie si sono contese il titolo, scoprendo tutte le meraviglie del litorale laziale, da Montalto di Castro fino, per l’appunto, a Gaeta passando per Maccarese e Terracina. Nel corso dei cinque appuntamenti sono scesi in campo, tra gli altri, campioni del calibro di Daniele Lupo, Antonio De Paola e Giulia Toti.

A conquistare lo scettro di Campioni Regionali, grazie ai punti accumulati in una classifica stilata ad hoc, sono stati, per la prima volta nella loro carriera, Nicholas Buongiorno e Dario Poiese, coppia romana di lungo corso che ha preso parte a ben quattro tappe, raggiungendo l’argento all’esordio a Maccarese. I ragazzi, premiati nell’eccezionale sessione serale del sabato e seguiti da coach Fabrizio Bontà, hanno dichiarato: «Non ci aspettavamo questo titolo, ma dobbiamo dire che è andata bene visto il risultato. Ci siamo impegnati al massimo e, per noi, è stata un’annata piena di soddisfazioni. Siamo stati bravi e continui, questo ha decisamente pagato nel Tour perché ci abbiamo creduto più di tutti. Siamo davvero molto felici».

Al femminile, invece, bissa il successo dello scorso anno Alice Pratesi che, insieme a Sofia Orciani, ha toccato un record di punti. Il duo romano-fiorentino ha puntato da subito a far suo lo scettro: cinque tappe su cinque, tre podi consecutivi e l’argento finale che le ha consacrate sotto gli occhi di una tribuna gremita. «E’ andata benissimo, l’organizzazione è stata fantastica - ha esordito Orciani, alla sua prima stagione nel circuito laziale -. Voglio ringraziare in primis Alice che è stata più di una compagna, è stata veramente fondamentale in questo percorso insieme al nostro allenatore Stefano Picariello che non ci ha mollate un secondo. Abbiamo portato avanti questo percorso – ha proseguito Pratesi – grazie a WeBeach e ai nostri sponsor e Salvatore che, insieme a CIPA e Okeo, ci ha consentito di intraprendere questa avventura. Questo circuito è veramente fantastico».

Le dichiarazioni-

Massimo Moni, Consigliere Comitato Regionale FIPAV Lazio: «Siamo tornati dopo vent’anni ed è stato veramente importante per noi. Abbiamo deciso di tornare con l’ultima tappa, la tappa finale. Ci tengo a ringraziare tutta l’amministrazione comunale e chi ha sostenuto questa manifestazione. Ringrazio l’ICSC che ci è vicino da otto anni e la Regione Lazio per l’apporto, in particolare il consigliere Mitrano, sempre vicino alla pallavolo. Un ultimo ringraziamento va ai ragazzi scesi in campo e allo staff del Comitato che si è speso per rendere tutto questo realtà. È sicuramente un arrivederci».

Andrea Burlandi, Responsabile Eventi Comitato Regionale FIPAV Lazio: «Ancora una volta abbiamo dimostrato il nostro valore organizzativo grazie ad un tour di altissimo valore. Il livello tecnico degli atleti e gli standard che abbiamo tenuto in situazioni organizzative complesse sono un vanto per il movimento e per la Regione. Ringrazio chi ci è stato accanto ed ha creduto in un progetto che da ventuno anni continua a crescere».

Alessandro Bolis, Vicedirettore Commerciale e Responsabile Comunicazione Istituto per il Credito Sportivo e Culturale: «Questa tappa finale non ha fatto altro che confermare il trend di crescita del beach volley e la curiosità che circonda questa disciplina. Siamo soddisfatti dei numeri raggiunti con queta edizione e speriamo che il nostro supporto a questi eventi incoraggi ulteriormente l’attività. Per continuare il percorso di destagionalizzazione del beach volley c’è bisogno di infrastrutture e noi siamo qui per questo. Grazie a tutte le istituzioni e al Comitato FIPAV Lazio, noi continueremo ad essere al fianco di chi vuole investire nello sport».

Cosmo Mitrano, Consigliere Regione Lazio: «Credo che la tappa sia andata benissimo, la presenza della Regione Lazio ha arricchito un evento già importantissimo come testimoniato dal supporto delle istituzioni e dal livello dei giocatori, attori principali che hanno reso questo evento un gioiellino. C’è stata tanta passione, tanto senso di appartenenza e voglio fare i complimenti all’organizzazione, dallo staff agli arbitri fino al Consiglio Regionale della FIPAV. Posso dire che sono stati tutti all’altezza di un evento che potrà solo crescere. La location è veramente adatta e, dopo vent’anni, questo è l’inizio di un grande percorso che dobbiamo fare insieme. Voglio ricordare i saluti della mia amica, l’assessore Elena Palazzo e di tutta la Regione Lazio che affiancherà questo evento sempre perché è un evento di qualità. Quando c’è la qualità negli eventi sportivi bisogna premiarli. Cerchiamo di selezionarli e dare loro la priorità che meritano. Complimenti ancora».

Francesco Di Fonzo, delegato allo sport Comune di Gaeta: «Ho vissuto le finali in tribuna e posso dire che questo è un evento veramente emozionante con un altissimo livello di agonismo. Portare atleti di questo calibro sulla nostra spiaggia è un vero orgoglio. Porto i saluti del Sindaco Leccese che da anni spinge per avere questo tipo di manifestazioni. Siamo una piccola Città, ma abbiamo tante potenzialità e vogliamo spingerci sempre più lontano. Abbiamo delle strutture che, grazie alla Regione e al Comune, acquisiscono sempre maggiore rilevanza e vogliamo aprirci a tanti tipi di eventi diversi».

La tappa nel dettaglio-

Come di consueto, però, la tappa ha assegnato il consueto montepremi e la coppa dedicata. A distinguersi sulla spiaggia gaetana, tra le ragazze, sono state Sofia Orciani – Alice Pratesi, Jola Dakaj – Valentina Colacicco, Tiziana Mancini – Roberta Matrullo e Giulia Antonini – Maurizia Filippo. Tuttavia, solo due coppie hanno staccato il pass per la finalissima. I campi dell’Arena Beach hanno sorriso a Sofia Orciani e ad Alice Pratesi che, però, nell’ultimo atto, hanno ceduto il passo alle romane Antonini e Filippo che hanno gestito meglio le fasi iniziali dei due set, conservando il vantaggio dall’inizio alla fine. Dopo l’oro a Maccarese bissa il successo Giulia Antonini che, a margine delle premiazioni, ha detto soddisfatta: «Sono contenta di aver vinto questa tappa con la mia compagna, giochiamo insieme da tre anni quindi ci voleva. Abbiamo fatto tanti sacrifici e sono contenta». Le fanno eco le parole della sua compagna, Maurizia Filippo, al primo sigillo sul tour: «E’ stato un crescendo, noi abbiamo un gran feeling ed è stato un bellissimo torneo».

I più quotati della vigilia non hanno deluso le aspettative e ad arrivare tra i migliori quattro, al maschile, sono stati: Benedetto Beltrame – Manuele Losi, Antonio De Paola – Giovanni Capomaccio, Davide Traini – Edoardo Campana e Jordan Vecchioni – Diego De Stefano. A contendersi il titolo sono arrivati Benedetto Beltrame insieme Manuele Losi e Jordan Vecchioni in coppia con Diego De Stefano. Purtroppo, dopo aver vinto il primo set della finalissima, Beltrame e Losi hanno accusato dei problemi fisici, in particolare Losi, giocatore di Carpi costretto ad alzare bandiera bianca dopo svariati tentativi di recupero. Così lo scettro di tappa è andato alla coppia romana, comunque in risalita nel corso del secondo parziale. Dopo la medaglia a Montalto di Castro, Vecchioni ha festeggiato: «Sicuramente la finale non è stata giocata fino in fondo, ma il percorso per arrivare, per entrambe le coppie, è stato duro. Siamo felicissimi perché è stata una tappa improvvisata, siamo tutti e due difensori, ma coach Bontà ha creduto in noi». Tanto orgoglio anche per De Stefano, già vincitore in passato: «Ci siamo trovati benissimo, abbiamo giocato in amicizia. Ci alleniamo insieme, quando giochi con un amico e senza avere pretese, non puoi che divertirti».

I parziali delle finali femminili-

Finale 1°/2° posto: Sofia Orciani – Alice Pratesi VS Giulia Antonini – Maurizia Filippo 0-2 (11-21; 18-21)

Finale 3°/4° posto: Jola Dakaj – Valentina Colacicco VS Tiziana Mancini – Roberta Matrullo 0-2 (16-21; 17-21)

La classifica-

1° posto: Giulia Antonini – Maurizia Filippo

2° posto: Sofia Orciani – Alice Pratesi

3° posto: Tiziana Mancini – Roberta Matrullo

4° posto: Jola Dakaj – Valentina Colacicco

I parziali delle finali maschili-

Finale 1°/2° posto: Benedetto Beltrame – Manuele Losi VS Jordan Vecchioni – Diego De Stefano 1-2 (21-15; 11-21; rit.)

Finale 3°/4° posto: Antonio De Paola – Giovanni Capomaccio VS Davide Traini – Edoardo Campana 0-2 (20-22; 10-21)

La classifica-

1° posto: Jordan Vecchioni – Diego De Stefano

2° posto: Benedetto Beltrame – Manuele Losi

3° posto: Davide Traini – Edoardo Campana

4° posto: Antonio De Paola – Giovanni Capomaccio