Beach volley: venerdì al via la sesta tappa Campionato Italiano

CORDENONS (PORDENONE)- Prenderà il via venerdì 8 agosto al Centro Estate Viva di Cordenons (PN) la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Proseguono dunque da sud a nord dello stivale gli appuntamenti del circuito nazionale targato FIPAV; dopo la terza tappa Gold conclusasi lo scorso weekend a Marina di Modica (RG), la macchina organizzativa federale, dalla Sicilia, si è infatti spostata in Friuli Venezia Giulia per l’ormai consueto e tradizionale appuntamento estivo friulano. Come ormai noto, quella di venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche al main draw, sabato si disputeranno tutte le sfide della fase a gironi, compresi gli ottavi di finale, mentre domenica andranno in scena quarti di finale, semifinali e finali. Dieci coppie nel tabellone femminile e dieci in quello maschile cominceranno la loro avventura direttamente dal main draw.