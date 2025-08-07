Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Alfieri/Ranghieri partono con una vittoria a Baden

La coppia azzurra ha battuto con il punteggio di 2-0 (21-17, 22-20) i tedeschi Prfetzschner/Winter. Sconfitti invece Enrico Rossi e Marco Viscovich e Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso
Alfieri/Ranghieri partono con una vittoria a Baden
2 min

BADEN (AUSTRIA)- Archiviata la giornata di ieri dedicate alle qualifiche, le coppie azzurre hanno disputato oggi i primi match nel tabellone principale del quinto Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento a Baden (Austria). Una vittoria e due sconfitte per le tre formazioni italiane impegnate nel main draw. 
Manuel Alfieri e Alex Ranghieri hanno battuto con il punteggio di 2-0 (21-17, 22-20) i tedeschi Prfetzschner/Winter. Alfieri/Ranghieri torneranno in campo nella giornata di domani, venerdì 8 agosto alle ore 11, contro i tedeschi Just/Huster per la seconda partita della pool G; una vittoria qualificherebbe la coppia direttamente agli ottavi di finale mentre una sconfitta la costringerebbe a dover giocare i sedicesimi. 
Due sconfitte, invece, per Enrico Rossi e Marco Viscovich e per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. I primi sono stati superati per 2-0 (21-19, 21-16) dai brasiliani Vinicius/Heitor, mentre i secondi hanno perso 2-0 (21-19, 21-17) contro gli israeliani Elazar/Cuzmiciov. Entrambe le coppie federali scenderanno sulla sabbia domani alle ore 12 per la partita decisiva: Rossi/Viscovich (pool A) affronteranno i danesi Mollgaard/Houmann e Cottafava/Dal Corso (pool H) i norvegesi Mol/Mol. Una vittoria permetterebbe alle compagini di accedere ai sedicesimi di finale del torneo, mentre una sconfitta le costringerebbe ad abbandonare la manifestazione. 

