Ditta/Benazzi e Marchetto/Dal Molin vincono la tappa di Cordenons del C.Italiano

CORDENONS (PORDENONE)- Si è conclusa ieri, domenica 10 agosto, al Centro Estate Viva di Cordenons (PN), la sesta tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Primo gradino del podio, nel tabellone femminile, per Erika Ditta e Giada Benazzi, che in finale hanno superato Chiara They e Sara Breidenbach. Al maschile, la tre giorni di gare ha visto trionfare Tobia Marchetto e Davide Dal Molin, che nell’ultimo atto della manifestazione hanno vinto contro Simone Podestà e Matteo Martino. Dopo la terza tappa Gold conclusasi nel primo weekend di agosto a Marina di Modica (RG), la macchina organizzativa federale, dalla Sicilia, si è spostata in Friuli Venezia Giulia per l’ormai consueto e tradizionale appuntamento estivo friulano. Il prossimo appuntamento con il Campionato Italiano Assoluto è in programma a Vasto (CH) dal 22 al 24 agosto. Poi, sarà il litorale molisano di Termoli (CB) ad ospitare la penultima tappa (29-31 agosto) prima della Finale di Bellaria Igea Marina, prevista nel primo weekend di settembre (5-7).

TABELLONE FEMMINILE-

Non sono riuscite a bissare il successo di Marina di Modica Chiara They e Sara Breidenbach, formazione numero uno del seeding al comando della classifica provvisoria. Il duo targato Open Beach, vincitore delle tre tappe Gold (Caorle, Montesilvano e Marina di Modica), non è riuscito a confermarsi in Friuli Venezia Giulia. A vincere, Erika Ditta e Giada Benazzi, seconde in classifica, che in 52 minuti di gioco sono riuscite ad aggiudicarsi la sfida al tie-break 2-1 (19-21, 25-23, 15-11). A chiudere il podio, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza che, nella finale 3°/4° posto, hanno affrontato e superato, sempre al tie-break 2-1 (21-15, 25-27, 15-10) Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli.

TABELLONE MASCHILE-

Successo al tie-break per Tobia Marchetto e Davide Dal Molin che, nell’ultimo atto della manifestazione, hanno superato 2-1 (18-21, 21-17, 17-15) Simone Podestà e Matteo Martino. Vittoria che ha permesso alla formazione numero uno del torneo maschile di confermarsi al secondo posto della classifica provvisoria, dietro Daniele Lupo e Davide Borraccino. Terzo gradino del podio per la coppia formata da Raoul Acerbi e Riccardo Iervolino che hanno affrontato e superato con un rotondo 2-0 (23-21, 21-14) Giacomo Spadoni e Michele Luisetto.

Una settimana di gare, quella di Cordenons, iniziata con l’assegnazione dei titoli under 16 e under 18. Le sfide delle categorie under 20 si sono invece concluse giovedì 7 agosto. Nel tabellone maschile, sono stati Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa a vincere, superando in finale con il punteggio di 2-0 (24-22, 21-17) Matteo Marchesan e Andrea Sanguanini. Terzo gradino del podio per Michele Dall’Orto e Mattia Falzaresi, che in circa mezz’ora hanno chiuso 2-0 (21-17, 21-19) la gara contro Lorenzo Rossetti e Laurin Zoeschg. Al femminile, grandi sorrisi per Sveva Parise e Maddalena Fiolo che in finale hanno affrontato e superato al tie-break 2-1 (17-21, 22-20, 15-11) Micol Lafuenti e Giorgia Orso. A chiudere il podio Anna Turchetti e Caterina Ravaioli, che nella finale 3°/4° posto si sono imposte 2-0 su Valeria Priore e Laura Belegni.