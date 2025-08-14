Esordio in salita per le coppie italiane a Montreal

MONTREAL (CANADA)- Ha preso ufficialmente il via questo pomeriggio il percorso di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nel quinto Elite16 stagionale, manifestazione in corso di svolgimento a Montreal (Canada); dopo le qualifiche disputate nella giornata di ieri, oggi si è entrati nel vivo del torneo con le prime sfide del main draw.

Esordio difficile nel tabellone principale per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth; le azzurre sono state infatti sconfitte 2-0 (21-17, 21-15) nella prima uscita della Pool A dalle campionesse olimpiche brasiliane Ana Patricia/Duda. Archiviata questa prima sfida per la formazione federale domani sono in programma due importanti match: il primo alle ore 16 contro l’altra forte coppia verdeoro Thamela/Victoria, team testa di serie numero uno del torneo, mentre l'ultimo incontro della fase a gironi è invece in programma alle 19.30 contro le australiane Alchin/Johnson.

Niente da fare invece per le coppie azzurre nel tabellone maschile, impegnate ieri nei rispettivi primi turni delle qualifiche. Enrico Rossi e Marco Viscovich sono stati superati al terzo set (21-15, 20-22, 15-11) dagli svizzeri Haussener/Friedli, mentre fatale per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso è stato il 2-0 (21-16, 21-17) subito dagli austriaci Dressler/Waller.