Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tre coppie italiane al via dell'Elite 16 di Amburgo

Gottardi/Orsi Toth e Scampoli/Bianchi in campo femminile partiranno direttamente dal main draw e Dal Corso/Viscovich fra gli uomini hanno conquistato il tabellone principale superando 2-0 (21-16, 21-19) gli ucraini Popov/Reznik
Tre coppie italiane al via dell'Elite 16 di Amburgo
2 min

AMBURGO (GERMANIA)- Ha preso ufficialmente il via oggi, mercoledì 27 agosto ad Amburgo (Germania), il sesto Elite16 del Beach Pro Tour 2025, con l’iconico Am Rothenbaum Stadion pronto ad ospitare uno dei classici e tanto attesi appuntamenti del circuito internazionale targato FIVB.

Sono tre le formazioni azzurre ai nastri di partenza, due nel tabellone femminile e una in quello maschile. Entrambe le coppie femminili partiranno direttamente dal main draw: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, formazione numero otto del torneo, faranno il proprio esordio nella Pool F domani alle ore 8.30 contro una compagine proveniente dalle qualifiche. Claudia Scampoli e Giada Bianchi debutteranno sempre domani mattina, alle ore 9.20, contro le olandesi Emi van Driel e Wies Bekhuis nella prima uscita del girone C.

Ottimo il risultato invece nel tabellone maschile per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri, impegnati questa mattina nelle qualifiche, hanno superato 2-0 (21-16, 21-19) gli ucraini Sergiy Popov ed Eduard Reznik, centrando così l’accesso al tabellone principale. La formazione federale è stata successivamente inserita nella Pool B e tornerà sulla sabbia questa sera alle ore 17 contro gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot, team testa di serie numero due del torneo e proveniente dal quarto posto agli Europei di Dusseldorf. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Domani parte l'Elite 16 di MontrealA Baden Alfieri/Ranghieri si fermano agli ottavi