Tre coppie italiane al via dell'Elite 16 di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Ha preso ufficialmente il via oggi, mercoledì 27 agosto ad Amburgo (Germania), il sesto Elite16 del Beach Pro Tour 2025 , con l’iconico Am Rothenbaum Stadion pronto ad ospitare uno dei classici e tanto attesi appuntamenti del circuito internazionale targato FIVB.

Sono tre le formazioni azzurre ai nastri di partenza, due nel tabellone femminile e una in quello maschile. Entrambe le coppie femminili partiranno direttamente dal main draw: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, formazione numero otto del torneo, faranno il proprio esordio nella Pool F domani alle ore 8.30 contro una compagine proveniente dalle qualifiche. Claudia Scampoli e Giada Bianchi debutteranno sempre domani mattina, alle ore 9.20, contro le olandesi Emi van Driel e Wies Bekhuis nella prima uscita del girone C.

Ottimo il risultato invece nel tabellone maschile per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich; gli azzurri, impegnati questa mattina nelle qualifiche, hanno superato 2-0 (21-16, 21-19) gli ucraini Sergiy Popov ed Eduard Reznik, centrando così l’accesso al tabellone principale. La formazione federale è stata successivamente inserita nella Pool B e tornerà sulla sabbia questa sera alle ore 17 contro gli olandesi Stefan Boermans e Yorick de Groot, team testa di serie numero due del torneo e proveniente dal quarto posto agli Europei di Dusseldorf.