Da domani a Termoli l' 8a tappa del Campionato Italiano

Ultimo appuntamento sulla sabbia molisana prima della finale di Bellaria Igea Marina, prevista nel primo fine settimana di settembre (5-7).
Da domani a Termoli l' 8a tappa del Campionato Italiano
3 min

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Prenderà il via domani, venerdì 29 agosto, al Lido Le Dune di Termoli (CB), l’ottava tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Archiviato il weekend di gare a Vasto (CH), la macchina organizzativa federale si sposterà dunque in Molise per il penultimo appuntamento stagionale del circuito tricolore. Sarà l’affascinante Termoli ad accogliere, dopo la tappa Gold del 2022, i protagonisti in una tre giorni di gare che promette grande spettacolo. 

Quella di venerdì sarà la giornata dedicata alle qualifiche al main draw. Sabato sarà interamente riservato alla fase a gironi, con tutte le sfide preliminari e gli ottavi di finale, mentre domenica si entrerà nel vivo della competizione con i quarti, le semifinali e le attesissime finali, che decreteranno i vincitori della tappa termolese, prima della Finale di Bellaria Igea Marina, prevista nel primo fine settimana di settembre (5-7). 

TABELLONE FEMMINILE-
Nel torneo femminile, partiranno dal tabellone principale Alice Gradini e Federica Frasca, reduci dal secondo posto conquistato lo scorso fine settimana a Vasto (CH). Con loro, ai nastri di partenza del main draw Giada Benazzi e Erika Ditta, Sharin Rottoli e Oriola Shpuza, Camilla Sanguigni e Sofia Balducci, Jessica Belliero Piccinin e Claudia Puccinelli, Maria Rachele Mancinelli ed Eleonora Sestini, Eleonora Annibalini e Giulia Toti, Elisa Salvador e Viola Massi, Valentina Torrese e Martina Biancini, Valentina Calì e Jessica Allegretti. 

TABELLONE MASCHILE-
La formazione numero uno del torneo maschile sarà quella composta da Tiziano Andreatta e Davide Benzi. Al via dal main draw anche Simone Podestà e Matteo Martino, Giacomo Spadoni e Michele Luisetto, Raoul Acerbi e Nelio Santos, Daniele Lupo e Davide Borraccino (al momento al comando della classifica provvisoria), Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, Edgardo Ceccoli e Alessandro Carucci, Samuele Cottafava ed Enrico Rossi. Due le coppie che usufruiranno della wild card: Mattia Falzaresi e Michele Dall’Orto e Henrique Camboim De Barros e Johann Ferdinand Dohmann. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

