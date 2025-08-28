Ad Amburgo bene Gottardi/Orsi Toth e Dal Corso/Viscovich

Valentina e Reka sicure dei 16i dopo aver superato le francesi Plachette/Richard, una vittoria ed una sconfitta per Gianluca e Marco e qualificazione in tasca. Ko Scampoli/Bianchi che domani hanno l'opportunità di rifarsi contro le ceche Kylie/Maixnerova e proseguire la corsa