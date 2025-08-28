Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ad Amburgo bene Gottardi/Orsi Toth e Dal Corso/Viscovich

Valentina e Reka sicure dei 16i dopo aver superato le francesi Plachette/Richard, una vittoria ed una sconfitta per Gianluca e Marco e qualificazione in tasca. Ko Scampoli/Bianchi che domani hanno l'opportunità di rifarsi contro le ceche Kylie/Maixnerova e proseguire la corsa
Ad Amburgo bene Gottardi/Orsi Toth e Dal Corso/Viscovich
2 min

AMBURGO (GERMANIA)-E’ terminata, per le formazioni azzurre, la seconda giornata di gare del sesto Elite16 stagionale del Beach pro Tour 2025 in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania). Nel tabellone femminile, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (pool F) hanno superato le francesi Plachette/Richard con il punteggio di 2-0 (26-24, 21-16), assicurandosi dunque almeno un posto nei sedicesimi di finale del torneo . 
Il duo azzurro tornerà in campo domani, venerdì 29 agosto alle ore 9.20, per sfidare un’altra coppia transalpina, quella formata da Clemence Viera e Aline Chamereau che ha battuto, nella prima gara del torneo, le ucraine Serdiuk/Romaniuk al tie-break 2-1 (17-21, 21-17, 21-9). La formazione vincente sarà qualificata direttamente agli ottavi di finale, mentre quella sconfitta dovrà disputare i sedicesimi. 

Esordio meno fortunato invece, nella pool C, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi che sono state battute dalle padrone di casa Schürholz/Kunst per 2-0 (21-17, 21-17).
Le azzurre riscenderanno sulla sabbia tedesca domani alle ore 12 per il match da dentro o fuori contro le ceche Kylie/Maixnerova, uscite anch’esse sconfitte dal primo match del girone contro le lettoni Tina/Anastasija per 2-0 (21-19, 21-12); una vittoria varrebbe i sedicesimi di finale, una sconfitta l’eliminazione dalla manifestazione. 

Nel tabellone maschile, Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich hanno centrato l’accesso ai sedicesimi di finale. Nella giornata di ieri, dopo aver superato le qualifiche, il duo federale è stato superato con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-14) dagli olandesi Boermans/de Groot, mentre oggi ha trovato la vittoria che è valsa il passaggio del turno contro gli svizzeri Krattiger/Dillier per 2-0 (21-16, 21-15).

