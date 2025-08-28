Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Scelte le coppie per gli Europei Under 18 

I CT Nicolai e De Marinis  hanno diramato la lista delle convocazioni del torneo continentale che si svolgerà in Italia, a Corigliano Rossano dall' 11 al 14 settembre
Scelte le coppie per gli Europei Under 18 
2 min

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Si avvicina l'appuntamento con i campionati Europei Under 18 di beach volley che per la prima volta si disputeranno in Italia a Corigliano Rossano in provincia di Cosenza. La rassegna continentale che fa seguito a quelle Under 22 e Under 20, si terrà sulla sabbia calabrese dall'11 al 14 settembre.

Per l’occasione, i due DT delle squadre nazionali di beach volley, Paolo Nicolai e Caterina De Marinis, hanno diramato la lista delle convocazioni. 

NAZIONALE MASCHILE-
Jack Bernardini (IBeach), Nicolò Mapelli (Volley Milano), Lorenzo Profumo (Pallavolo C/9 Arco Riva), Riccardo Santomassimo (Volley Milano), Marco Di Felice (Volley Montorio), Francesco Denina (Modena Volley Punto Zero). 

NAZIONALE FEMMINILE-
Micol Lafuenti, Ilaria Nozza (Pro Victoria Pallavolo), Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo), Viola Durand (Diavoli Rosa), Giorgia Orso (Imoco Volley), Layla Viti (Volleyrò Casal De Pazzi). 

STAFF-
Emanuele Sbravati, Alessandro Mamprin, Paolo Goria. 

Nel torneo maschile, le coppie che proveranno a difendere la medaglia d’oro vinta nel 2024 da Iurisci e Zöeschg a Kachreti (Georgia) saranno Di Felice/Santomassimo, Denina/Profumo e Bernardini/Mapelli mentre nel femminile scenderanno sulla sabbia calabra Viti/Nozza, Orso in coppia con Lafuenti e Durand insieme a Bruzzone. 

Tutti gli atleti e le atlete si ritroveranno domani, venerdì 29 agosto, a Bellaria Igea Marina (RN), dove prenderanno parte alle finali del Campionato Italiano Under 18 e Under 20 per partire successivamente alla volta della Calabria venerdì 5 settembre. 
*Di Felice e Santomassimo dal 31/08. 

