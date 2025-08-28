Scelte le coppie per gli Europei Under 18 

Per l’occasione, i due DT delle squadre nazionali di beach volley, Paolo Nicolai e Caterina De Marinis, hanno diramato la lista delle convocazioni.

NAZIONALE MASCHILE-

Jack Bernardini (IBeach), Nicolò Mapelli (Volley Milano), Lorenzo Profumo (Pallavolo C/9 Arco Riva), Riccardo Santomassimo (Volley Milano), Marco Di Felice (Volley Montorio), Francesco Denina (Modena Volley Punto Zero).

NAZIONALE FEMMINILE-

Micol Lafuenti, Ilaria Nozza (Pro Victoria Pallavolo), Sofia Bruzzone (Pro Victoria Pallavolo), Viola Durand (Diavoli Rosa), Giorgia Orso (Imoco Volley), Layla Viti (Volleyrò Casal De Pazzi).

STAFF-

Emanuele Sbravati, Alessandro Mamprin, Paolo Goria.

Nel torneo maschile, le coppie che proveranno a difendere la medaglia d’oro vinta nel 2024 da Iurisci e Zöeschg a Kachreti (Georgia) saranno Di Felice/Santomassimo, Denina/Profumo e Bernardini/Mapelli mentre nel femminile scenderanno sulla sabbia calabra Viti/Nozza, Orso in coppia con Lafuenti e Durand insieme a Bruzzone.

Tutti gli atleti e le atlete si ritroveranno domani, venerdì 29 agosto, a Bellaria Igea Marina (RN), dove prenderanno parte alle finali del Campionato Italiano Under 18 e Under 20 per partire successivamente alla volta della Calabria venerdì 5 settembre.

*Di Felice e Santomassimo dal 31/08.