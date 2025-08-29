Gottardi/Orsi Toth conquistano gli ottavi dell'Elite 16 di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Una coppia italiana, quella femminile formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth , vola agli ottavi di finale del sesto Elite16 del Beach Pro Tour che si sta giocando ad Amburgo in Germania.

Seconda vittoria consecutiva per le due italiane che, dopo il successo di ieri nella prima uscita della Pool F contro le francesi Placette/Richard 2-0 (26-24, 21-16), le azzurre si sono infatti confermate contro l’altra coppia transalpina composta da Clémence Vieira e Aline Chamereau, formazione medaglia d’argento ai Campionati Europei di Dussendorf, superata questa mattina dal team federale 2-0 (23-21, 21-16). Un importante successo che proietta dunque Gottardi/Orsi Toth agli ottavi di finale, match in programma domani, sabato 30 agosto alle ore 14, contro la Germania di Bock/Lippmann, vincitrici 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) contro le ceche Kylie/Maixnerova nel primo turno a eliminazione diretta.

Si è chiuso invece al diciannovesimo posto il cammino di Claudia Scampoli e Giada Bianchi. Archiviata la sconfitta all’esordio nella Pool C contro le padrone di casa Schürholz/Kunst (17-21, 17-21), le azzurre quest’oggi si sono dovute arrendere 0-2 (19-21, 15-21) nel decisivo match contro le ceche Kylie Neuschaeferova e Martina Maixnerova, risultato che ha dunque estromesso la formazione azzurra dal proseguo del torneo.

Tredicesimo posto nel tabellone maschile per Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich. Dopo aver superato la fase a gironi e ottenuto dunque l’accesso al primo turno a eliminazione diretta, in virtù del 2-0 (21-16, 21-15) rifilato agli svizzeri Krattiger/Dillier nella seconda sfida della Pool B, gli azzurri questo pomeriggio si sono dovuti arrendere ai campioni del Mondo Ondrej Perusic e David Schweiner; i cechi si sono infatti imposti 2-0 (21-18, 21-17) riuscendo dunque a eliminare la formazione azzurra e a ottenere così il pass per gli ottavi di finale.