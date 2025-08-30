Gottardi/Orsi Toth conquistano i quarti ad Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Continua nel migliore dei modi l’avventura delle azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth impegnate nel sesto Elite16 del Beach Pro Tour, manifestazione in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania). La coppia tricolore, infatti, dopo il passaggio del turno dalla fase a gironi conquistato ieri con la vittoria sulle francesi Vieira e Aline Chamereau, oggi negli ottavi di finale hanno affrontato e superato in rimonta 2-1 (18-21, 21-17, 18-16) le tedesche Bock/Lippmann. Vittoria che ha permesso alle azzurre di qualificarsi ai quarti di finale in programma questa sera alle ore 19 contro di nuovo una coppia tedesca: Ittlinger e Grune.Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley