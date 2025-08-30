Gottardi/Orsi Toth volano alle semifinali di Amburgo

AMBURGO (GERMANIA)- Grazie ad una bella e convincente vittoria le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno conquistato la semifinale del torneo Elite16 del Beach Pro Tour, in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania).Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley
Le azzurre, che in precedenza avevano battuto negli ottavi di finale le tedesche Bock/Lippmann, hanno superato al termine di un match intenso l'altra coppia tedesca Ittlinger e Grune 2-0 (21-15, 20-22). Valentina e Reka questa sera si sono rese protagoniste di una gara ben interpretata e condotta dall'inizio alla fine.
Il duo tricolore tornerà sulla sabbia di Amburgo domani alle ore 12 per affrontare nuovamente una coppia teutonica, quella formata da Muller/Tillmann. Le tedesche infatti hanno beneficiato nei quarti di finale del forfait delle avversarie Ahtiainen/Laihti.
