Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gottardi/Orsi Toth volano alle semifinali di Amburgo

Prosegue la marcia delle due azzurre che stasera hanno sconfitto le tedesche Ittlinger/Grune 2-0 (21-15, 20-22). Domani la coppia italiana alle 12.00 sfiderà Muller/Tillmann, altra formazione di casa, per entrare in finale
Gottardi/Orsi Toth volano alle semifinali di Amburgo
1 min
AMBURGO (GERMANIA)- Grazie ad una bella e convincente vittoria le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno conquistato la semifinale del torneo Elite16 del Beach Pro Tour, in corso di svolgimento ad Amburgo (Germania).
Le azzurre, che in precedenza avevano battuto negli ottavi di finale le tedesche Bock/Lippmann, hanno superato al termine di un match intenso l'altra coppia tedesca Ittlinger e Grune 2-0 (21-15, 20-22). Valentina e Reka questa sera si sono rese protagoniste di una gara ben interpretata e condotta dall'inizio alla fine. 
Il duo tricolore tornerà sulla sabbia di Amburgo domani alle ore 12 per affrontare nuovamente una coppia teutonica, quella formata da Muller/Tillmann. Le tedesche infatti hanno beneficiato nei quarti di finale del forfait delle avversarie Ahtiainen/Laihti. 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Gottardi/Orsi Toth conquistano i quarti ad AmburgoGottardi/Orsi Toth conquistano gli ottavi dell'Elite 16 di Amburgo