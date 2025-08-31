Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Gottardi/Orsi Toth conquistano la finale di Amburgo

Strepitosa impresa della coppia azzurra che ha liquidato in due set le padrone di casa Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13) in semifinale. Nell'atto conclusivo le azzurre affronteranno le brasiliane Thamela/Victoria
Gottardi/Orsi Toth conquistano la finale di Amburgo
2 min
AMBURGO (GERMANIA)- Fantastiche Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che all’Elite16 di Amburgo (Germania), per ora, non conoscono sconfitta, battono Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13) e questa sera alle ore 19 si giocheranno la finale 1°-2° posto. Nell'atto conclusivo le azzurre affronteranno le brasiliane Thamela/Victoria, uscite vincitrici dalla seconda semifinale di giornata, con il punteggio di 2-1 (21-11, 16-21, 16-14), dal derby carioca contro le campionesse olimpiche di Parigi 2024 Ana Patricia/Duda.

Cammino perfetto, al momento, quello delle atlete azzurre con due vittorie in altrettante partite della pool F, contro Plachette/Richard prima e su Vieira/Chamereau (argento Europeo 2025) dopo. 
Questi due successi hanno qualificato il duo federale agli ottavi di finale. Negli ottavi, nei quarti e in semifinale, Valentina e Reka hanno eliminato tre compagini di casa: Bock/Lippmann, Ittlinger/Grüne e, per ultime, Müller/Tillmann; rifacendosi della sconfitta subita proprio per mano di questa coppia ai quarti di finale dei Campionati Europei di Düsseldorf. 

Per Gottardi e Orsi Toth sarà la prima finale in un torneo Elite16 del Beach Pro Tour e sarà dunque una sfida molto importante e carica di significato, contro una formazione molto esperta reduce da due quinti posti negli ultimi Elite16 di Montreal (Canada) e Gstaad (Svizzera).

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Gottardi/Orsi Toth volano alle semifinali di AmburgoGottardi/Orsi Toth conquistano i quarti ad Amburgo