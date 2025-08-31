Gottardi/Orsi Toth conquistano la finale di Amburgo

Cammino perfetto, al momento, quello delle atlete azzurre con due vittorie in altrettante partite della pool F, contro Plachette/Richard prima e su Vieira/Chamereau (argento Europeo 2025) dopo.
Questi due successi hanno qualificato il duo federale agli ottavi di finale. Negli ottavi, nei quarti e in semifinale, Valentina e Reka hanno eliminato tre compagini di casa: Bock/Lippmann, Ittlinger/Grüne e, per ultime, Müller/Tillmann; rifacendosi della sconfitta subita proprio per mano di questa coppia ai quarti di finale dei Campionati Europei di Düsseldorf.
Per Gottardi e Orsi Toth sarà la prima finale in un torneo Elite16 del Beach Pro Tour e sarà dunque una sfida molto importante e carica di significato, contro una formazione molto esperta reduce da due quinti posti negli ultimi Elite16 di Montreal (Canada) e Gstaad (Svizzera).