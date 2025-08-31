Gottardi/Orsi Toth conquistano la finale di Amburgo

Fantastiche Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth che all’Elite16 di Amburgo (Germania), per ora, non conoscono sconfitta, battono Müller/Tillmann con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-13) e questa sera alle ore 19 si giocheranno la finale 1°-2° posto. Nell'atto conclusivo le azzurre affronteranno le brasiliane Thamela/Victoria, uscite vincitrici dalla seconda semifinale di giornata, con il punteggio di 2-1 (21-11, 16-21, 16-14), dal derby carioca contro le campionesse olimpiche di Parigi 2024 Ana Patricia/Duda.

Cammino perfetto, al momento, quello delle atlete azzurre con due vittorie in altrettante partite della pool F, contro Plachette/Richard prima e su Vieira/Chamereau (argento Europeo 2025) dopo.

Questi due successi hanno qualificato il duo federale agli ottavi di finale. Negli ottavi, nei quarti e in semifinale, Valentina e Reka hanno eliminato tre compagini di casa: Bock/Lippmann, Ittlinger/Grüne e, per ultime, Müller/Tillmann; rifacendosi della sconfitta subita proprio per mano di questa coppia ai quarti di finale dei Campionati Europei di Düsseldorf.