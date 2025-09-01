C.Italiano: a Termoli si impongono Benazzi/Ditta e Sacripanti/Titta

TERMOLI (CAMPOBASSO)- Si è conclusa presso il Lido Le Dune di Termoli, in provincia di Campobasso, l’ottava e penultima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Nel tabellone femminile, successo per Giada Benazzi e Erika Ditta, che in finale hanno superato Alice Gradini e Federica Frasca. Al maschile, primo gradino del podio per Mauro Sacripanti e Giacomo Titta, che nell’ultimo atto della manifestazione hanno vinto contro Tiziano Andreatta e Davide Benzi.

È stata dunque la suggestiva Termoli ad ospitare, dopo la tappa Gold del 2022, il penultimo appuntamento del circuito tricolore. La settimana di gare sulla sabbia, aperta dalla categoria Under 18, ha registrato una costante e significativa affluenza di pubblico. Ora, fari puntati sulla Riviera Romagnola. Il prossimo e conclusivo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto si terrà a Bellaria Igea Marina, dove nel fine settimana (5-7 settembre) andranno in scena le attesissime finali.

TABELLONE FEMMINILE-

Al femminile, successo per Giada Benazzi ed Erika Ditta. Dopo aver vinto la tappa di Cordenons (PN) lo scorso 10 agosto, il duo Benazzi/Ditta ha centrato il bis aggiudicandosi anche il penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto, superando in finale con un secco 2-0 (21-13, 23-21) Alice Gradini e Federica Frasca. Terzo gradino del podio per Arianna Barboni e Courtney Schwan che, al tie-break, con il punteggio di 2-1 (15-21, 21-19, 17-15) hanno trionfato contro Claudia Puccinelli e Jessica Belliero Piccinin. Il premio MVP nel torneo femminile è andato a Erika Ditta.

TABELLONE MASCHILE-

Nel torneo maschile, ottima affermazione per Mauro Sacripanti e Giacomo Ditta. Il duo allenato da Fabrizio Incitti, in 44 minuti di gioco, ha conquistato la vittoria superando con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-11) Tiziano Andreatta e Davide Benzi. A chiudere il podio Samuele Cottafava e Enrico Rossi. Nella finale 3°/4° posto, la coppia azzurra ha superato al tie-break 2-1 (21-16, 17-21, 15-13) Simone Podestà e Matteo Martino. Il premio MVP nel torneo maschile è stato riconosciuto a Mauro Sacripanti.