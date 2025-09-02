Il mondo del volley piange la scomparsa di Paulao

ROMA -Il mondo della pallavolo piange per l’improvvisa scomparsa di Paulo Roberto Moreira da Costa, conosciuto da tutti nel mondo del beach volley con il soprannome di Paulao. L'ex campione della disciplina sulla sabbia ed ex ct della nazionale maschile azzurra di beach è venuto a mancare prematuramente all'età di 56 anni in Cile, dove ricopriva il ruolo di tecnico della nazionale di beach sudamericana. Figura di spicco della disciplina sulla sabbia, Paulao, nel corso degli anni ha saputo trasferire la sua passione e la sua esperienza di gioco nella carriera di allenatore, contribuendo in maniera determinante, come ct della nazionale azzurra di beach volley, al percorso di crescita della coppia Nicolai-Lupo. Sotto la sua guida, infatti, il beach volley italiano ha scritto pagine storiche al fianco di Paolo e Daniele come la conquista del titolo di Campioni d’Europa nel 2014 a Cagliari, primo oro continentale per l’Italia nel settore maschile, oltre a prestigiose vittorie nel circuito Mondiale della FIVB.

In memoria di Paulao verrà osservato un minuto di silenzio in occasione di tutte le partite che si disputeranno oggi a Bellaria per il Campionato giovanile italiano di beach volley e per le finali del Campionato Italiano assoluto in programma domenica settembre.



Il Presidente federale Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Paulao e inviano sentite condoglianze.

Il ricordo di Paolo Nicolai

« È una notizia che ci lascia senza parole. Il primo pensiero va a Victoria, Gabriel e a tutta la sua famiglia. A loro va il mio abbraccio e quello di tutto il nostro mondo, nel quale Paulao ha lasciato un segno indelebile come atleta, come allenatore e come persona ».

