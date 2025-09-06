C.Italiano: a Bellaria chiusa la 1a giornata delle finali

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Spettacolo e grande agonismo a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini dove sono andate in scena le qualificazioni della tappa finale del Campionato Italiano Assoluto 2025 di beach volley. Al Polo Est Village si sono disputati 48 match ed è stato definito dunque il tabellone principale, per entrambi i generi, che prenderà il via domani, sabato 6 settembre, alle ore 8.30. Per conoscere invece le nuove campionesse e i nuovi campioni d’Italia, bisognerà attendere il pomeriggio di domenica, che farà calare anche il sipario sulla stagione italiana della disciplina sulla sabbia.

A differenza delle tre precedenti tappe Gold Fonzies (Caorle, Montesilvano e Marina di Modica), questo appuntamento romagnolo prevedeva una formula diversa.

Le migliori otto formazioni del ranking stagionale, in base ai punti guadagnati nelle precedenti otto tappe di Campionato, hanno avuto accesso diretto al main draw e sono state raggiunte da altrettante compagini, uscite dai trentadue team che hanno partecipato alla fase di qualifica.

Il tabellone principale vedrà quindi darsi battaglia sedici coppie, divise in quattro pool da quattro; chi vincerà due partite nel girone accederà direttamente ai quarti di finale, chi otterrà una vittoria e una sconfitta dovrà disputare gli ottavi, mentre chi collezionerà due sconfitte sarà costretto a salutare il torneo.

La coppia che trionferà nella giornata di domenica si vedrà il tricolore cucito sul petto.

Come noto, oltre alla formula, per questa tappa Gold Finale è cambiato anche il criterio di assegnazione dello scudetto. Negli anni precedenti, infatti, vinceva il titolo chi totalizzava più punti durante il campionato, prendendo in considerazione i quattro migliori risultati, mentre dal 2025 chi vince la tappa Finale si laurea campione.

Da segnalare la presenza e la conseguente qualificazione al main draw delle quattro coppie federali, guidate dai DT Caterina De Marinis e Paolo Nicolai: Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, reduci dalla medaglia d’oro all’Elite16 di Amburgo (Germania), Claudia Scampoli e Giada Bianchi; Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso ed Enrico Rossi insieme a Marco Viscovich.

TABELLONE FEMMINILE

Le otto coppie che grazie alla classifica stagionale sono state inserite direttamente nel main draw sono Chiara They e Sara Breidenbach, Giada Benazzi ed Erika Ditta; Alice Gradini e Federica Frasca; Sharin Rottoli e Oriola Shpuza; Aurora Mattavelli e Margherita Tega; Claudia Puccinelli e Jessica Belliero Piccinin; Camilla Sanguigni con Sofia Balducci e, infine, Rachele Mancinelli insieme a Eleonora Sestini. Completano il tabellone principale, grazie al doppio turno superato in questa giornata di qualifiche, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, Giada Bianchi e Claudia Scampoli; Nicol Bertozzi e Bianca Mazzotti; Irene Enzo e Cindy Lee Fezzi; Valentina Torrese e Martina Biancini; Eleonora Annibalini e Giulia Toti; Valeria Talevi Diotallevi e Jessica Allegretti e Luna Cicola e Arianna Barboni.

TABELLONE MASCHILE

Le teste di serie numero uno saranno Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, con loro nel tabellone principale anche Davide Benzi e Tiziano Andreatta; Simone Podestà e Matteo Martino; Tobia Marchetto e Davide Dal Molin; Carlo Bonifazi e Raoul Acerbi; Mauro Sacripanti e Giacomo Titta; Giacomo Spadoni insieme a Michele Luisetto e Daniele Lupo in coppia con Davide Borraccino. I restanti otto slot disponibili nel main draw sono stati occupati da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, Enrico Rossi e Marco Viscovich; Franco Arezzo Di Trifiletti e Luca Bigarelli; Federico Geromin e Matteo Camozzi; Matteo Camerani e Matteo Bellucci; Alessandro Carucci ed Edgardo Ceccoli; Fabrizio Manni e Jakob Windisch con infine Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa.