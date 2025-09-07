Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Gli scudetti del beach vanno ad Alfieri/Ranghieri e a Gottardi/Orsi Toth

Con le finali di Bellaria Igea Marina si è conclusa la kermesse organizzata dalla Fipav. I titoli sono andati a due delle coppie italiane più forti che hanno battuto rispettivamente in finale Sacripanti/Titta e Gradini/Frasca
Gli scudetti del beach vanno ad Alfieri/Ranghieri e a Gottardi/Orsi Toth
11 min

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)-A Bellaria Igea Marina si è concluso il Campionato Italiano 2025 di beach volley con l’assegnazione degli scudetti.

TORNEO MASCHILE-

Manuel Alfieri e Alex Ranghieri hanno conquistato il titolo italiano maschile. In finale i neo campioni hanno battuto Mauro Sacripanti e Giacomo Titta superati, in quaranta minuti di gioco, con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-15). Per Alex Ranghieri si tratta del quarto scudetto in carriera, dopo quelli conquistati a Catania nel 2014 e nel 2015 in coppia con Daniele Lupo e Adrian Carambula e dopo l’ultimo, vinto a Caorle, con Matteo Ingrosso nel 2019. Per Manuel Alfieri si tratta invece della prima volta sul gradino più alto del Campionato Italiano. 

Partiti come testa di serie, Manuel Alfieri e Alex Ranghieri hanno collezionato nelle pool una vittoria ed una sconfitta, rispettivamente contro Matteo Iurisci e Gabriel Marini Da Costa per 2-0 (21-13, 21-16) e contro Daniele Lupo e Davide Borraccino al tie-break 2-1 (21-18, 19-21, 15-10). 
Successivamente sono arrivate le vittorie agli ottavi di finale contro Simone Podestà e Matteo Martino, superati 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) e ai quarti contro gli azzurri Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, battuti con lo stesso punteggio (21-19, 18-21, 15-13). 
In semifinale la vittoria è stata su Daniele Lupo e Davide Borraccino per 2-0 (21-16, 21-14), per poi chiudere il torneo con il decisivo successo su Sacripanti e Titta.

Come nel torneo femminile, la finale per il gradino più basso del podio non si è disputata visto il forfait di Fabrizio Manni e Jakob Windisch. Daniele Lupo e Davide Borraccino chiudono quindi al terzo posto. 

LA CRONACA DELLA FINALE
Alfieri/Ranghieri – Sacripanti/Titta 2-0 (21-19, 21-15)
Nella prima frazione le due formazioni si studiano e giocano punto a punto (3-3, 6-6, 9-9), fino a quando Alfieri e Ranghieri non premono il piede sull’acceleratore (12-10, 17-14, 20-18). Al secondo set point utile è un attacco in diagonale di Manuel Alfieri a chiudere i conti.

Anche nel secondo parziale l’avvio è molto combattuto con Sacripanti e Titta che non vogliono assolutamente uscire dalla partita. Il break decisivo però è quello che porta Alfieri e Ranghieri a +4 sul 11-7. La formazione con base a Pescara, da questo momento, allunga sempre di più (14-8, 18-13) e archivia la pratica con il punteggio di 21-15.

MVP DELLA MANIFESTAZIONE:

Alex Ranghieri

Le parole di Alex Ranghieri

« Ho conquistato il quarto scudetto, ma non avrei potuto fare nulla senza Manuel. È stato un percorso fenomenale, il livello è altissimo. Bravi noi nonostante gli acciacchi. Era una gara che sentivo molto, e voglio dedicare questa vittoria a Paulo Roberto Moreira da Costa e a tutta la sua famiglia ».

Le parole di Manuel Alfieri-

 « Sono contento di aver condiviso questa finale con due persone importanti: Alex e Mauro. Con il primo l’ho vinto, con Mauro ho iniziato questo percorso. È stata una finale davvero bella ».

L’ALBO D’ORO DEL CAMPIONATO ITALIANO MASCHILE-
1994 Cesenatico: Ghiurghi-Lequaglie, Castagnoli-Sanguanini, Pallotta-Zaccoron 
1995 Cervia: Fracascia-Masciarelli, Mascagna-Salustri, Raffaelli-Rigo 
1996 Cervia: Conte-Sanguanini, Babini-Salustri, Malavolta-Pallottelli
1997 Cervia: Rigo-Marino, Pallotta-Pimponi, Galli-Mascagna 
1998 Cervia: Raffaelli-Pimponi, Grigolo-Sanguanini, Ryan-Chapman 
1999 Marina di Ravenna: Lequaglie-Mascagna, Rigo-Marino, Raffaelli-Pimponi 
2000 Catania: Cordovana-Mascagna, Bernabè-Galli, Cicola-Lequaglie 
2001 Jesolo: Raffaelli-Pimponi, Bua-Lequaglie, Cicola-Galli 
2002 Jesolo: Fenili-Galli, Cicola-Bendandi, Amore-Lione 
2003 Jesolo: Ghiurghi-Mascagna, Lione-Varnier, Raffaelli-Pimponi 
2004 Jesolo: Lione-Varnier, Ghiurghi-Mascagna, Desiderio-Patriarca 
2005 Jesolo: Lione-Varnier, Domenghini-Nota, Ghiurghi-Mascagna 
2006 Jesolo: Fenili-Tomatis, Lione-Varnier, Ficosecco-Malavolta 
2007 Jesolo: Domenghini-Fenili, Casadei-Ficosecco, Bernabè-Galli 
2008 Jesolo: Domenghini-Zaytsev, Bizzotto-Marolda, Fenili-Tomatis 
2009 San Salvo: Nicolai-Varnier, Domenghini-Zaytsev, Casadei-Cicola 
2010 Jesolo: Ingrosso-Ingrosso, Martino-Nicolai, Ficosecco-Mugnaini 
2011 Jesolo: Fenili-Giumelli, Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso 
2012 Jesolo: Casadei-Ficosecco, Ingrosso-Ingrosso, Cecchini-Ranghieri 
2013 Cesenatico: D.Lupo-Nicolai, Tomatis-Ranghieri, Casadei-Ficosecco 
2014 Catania: D.Lupo-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, A.Lupo-Vanni 
2015 Catania: Carambula-Ranghieri, Casadei-Ficosecco, Caminati-Rossi 
2016 Catania: Caminati-Rossi, Benzi-Martino, Casadei-Ficosecco 
2017 Catania: Lupo-Nicolai, Carambula-Ranghieri, Caminati-Rossi 
2018 Catania: Caminati-Rossi, De Fabritiis – Michienzi, Manni F.-Bonifazi 
2019 Caorle: Ingrosso M.-Ranghieri; Benzi-Ficosecco; Windisch-Cottafava 
2020 Caorle: Nicolai-Lupo; Carambula-Rossi; Abbiati-Andreatta
2021 Caorle: Windisch- Cottafava; Abbiati-Andreatti; Alfieri-Sacripanti
2022 Caorle: Abbiati-Andretta; Alfieri-Sacripanti; Benzi-Bonifazi
2023 Bellaria Igea Marina: Benzi-Bonifazi; Viscovich-Dal Corso; Spadoni-Luisetto
2024: Bellaria Igea Marina: Lupo-Zaytsev; Benzi-Bonifazi; Viscovich-Dal Corso 

TORNEO FEMMINILE-

La finale femminile ha incoronato Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nuove campionesse d’Italia. Il duo federale ha superato, in quaranta minuti di gioco, Alice Gradini e Federica Frasca con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-15). Per entrambe le giocatrici si tratta del secondo scudetto in carriera; Gottardi era salita sul gradino più alto del podio nel 2022 insieme a Marta Menegatti, mentre Reka Orsi Toth si è riconfermata dopo la vittoria dello scorso anno in coppia con Giada Bianchi. 
Un percorso perfetto quello delle azzurre, partite dalle qualifiche di venerdì 5 settembre. Il duo federale, infatti, in questa finale romagnola, ha collezionato solo vittorie. 2-0 (21-9, 21-5) su Rastelli/Tamagnone in qualifica, 2-0 (21-10, 21-15) a Bertozzi/Mazzotti e 2-0 (21-12, 21-11) su Sanguigni/Balducci nella pool; 2-1 (21-14, 17-21, 16-14) a Mattavelli/Tega ai quarti di finale; 2-0 (21-9, 21-17) a Barboni/Cicola in semifinale e il 2-0 (21-17, 21-15) conclusivo su Gradini/Frasca. 

LA CRONACA DELLA FINALE-
Gottardi/Orsi Toth – Gradini/Frasca 2-0 (21-17, 21-15)
Primo set molto equilibrato nella sua prima parte (2-2, 8-8) e time out tecnico sul punteggio di 11-10 per Gottardi/Orsi Toth. La coppia federale prova poi a prendere il largo portandosi a +3 sul 15-12, ma Gradini/Frasca conquistano la parità sul 16-16. Valentina e Reka si portano ancora avanti sul 19-17 costringendo coach Abbiati a richiamare le sue in panchina. Al rientro in campo però un doppio ace di Orsi Toth fissa il punteggio sul 21-17.

L’equilibrio regna anche all’inizio del secondo parziale (3-3, 6-6) fino a quando Gottardi e Orsi Toth non cambiano marcia e prendono un considerevole vantaggio sulle avversarie. Il break decisivo è quello del +3 sul 13-10 prima e sul 14-11 dopo. Sul 20-15 un muro di Valentina Gottardi chiude i giochi e fa calare il sipario sul Campionato Italiano Assoluto Femminile 2025.

Le parole di Reka Orsi Toth

« È una vittoria speciale, sono felicissima di condividere queste emozioni con Valentina. Continueremo a lavorare per raggiungere altri successi ».
Le parole di Valentina Gottardi

« Questo scudetto era uno degli obiettivi stagionali. Siamo molto orgogliose di quello che stiamo facendo in questo periodo e della nostra crescita. Ringraziamo il pubblico per il tanto affetto dimostrato ».

L’ALBO D’ORO DEL CAMPIONATO ITALIANO FEMMINILE-
1994 Cesenatico: Bruschini-De Marinis, Benelli-Gattelli, Solazzi-Turetta 
1995 Cervia: Parenzan-Perrotta, Catalani-Scollo, Feltri-Folco
1996 Roma: Solazzi-Turetta, Parenzan-Bruschini, De Marinis-Mazzolli 
1997 Barletta: Gattelli-Perrotta, Folco-Marini, Maran-Parenzan 
1998 Porto San Giorgio: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, Ferreira-Oliveira 
1999 Marina di Ravenna: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Parenzan 
2000 Catania: Del Core-De Marinis, Gattelli-Perrotta, Parenzan-Torri 
2001 Cesenatico: Bruschini-Solazzi, Gattelli-Perrotta, De Marinis-Zorina 
2002 Cagliari: Bruschini-Solazzi, Lunardi-Reniero, Del Core-De Marinis 
2003 Cagliari: Chiavaro-Malerba, Isidori-Marini, Lunardi-Reniero 
2004 Rimini: Bruschini-Solazzi, Menin-Reniero, Chiavaro-Malerba
2005 Sottomarina di Chioggia: Bruschini-Lunardi, Chiavaro-Malerba, Mifkova-Paggi 
2006 Lido di Ostia: Gattelli-Perrotta, Casuscelli-Reniero, Gioria-Momoli 
2007 Lido di Ostia: Gioria-Momoli, Campanari-Fanella, Lunardi-Tonon 
2008 Vasto: Gattelli-Perrotta, Chiavaro-Malerba, Gioria-Momoli 
2009 Vasto: Cicolari-Menegatti, Gioria-Momoli, Campanari-Fanella 
2010 San Salvo: Campanari-Fanella, Mazzulla-Lo Re, Bacchi-Momoli 
2011 San Salvo Marina: Mazzulla-Lo Re, Cavalluzzi-Chiavaro, Giogoli-Toti 
2012 Pescara: Bacchi-Momoli, Mazzulla-Lo Re, Giombini-Orsi Toth 
2013 Cesenatico: Menegatti-Orsi Toth, Giombini-Gioria, Lo Re-Toti 
2014 Catania: Menegatti-Orsi Toth, Bacchi-Momoli, Giombini-Gioria 
2015 Catania: Cicolari-Momoli, Lestini-Zuccarelli, Lantignotti-Leonardi 
2016 Catania: Giombini-Menegatti, Lo Re-Mazzulla, Annibalini-Allegretti 
2017 Catania: Giombini-Zuccarelli, Piccoli-Scampoli, Bonifazi-Allegretti 
2018 Catania: Menegatti - Orsi Toth, Zuccarelli – Traballi, Costantini – Puccinelli 
2019 Caorle: Toti-Allegretti; Scampoli-Gradini; Lantignotti-Michieletto
2020 Caorle: Breidenbach- Benazzi; Scampoli Bianchin; Varrassi-They
2021 Caorle: Toti- Allegretti; Lantignotti-Michieletto, Franzoni-Zuccarelli
2022 Caorle: Menegatti-Gottardi; Breidenbach-Benazzi; Gradini-Frasca
2023 Bellaria Igea Marina: Benazzi-Breidenbach; Frasca-Gradini; Scampoli-Bianchin
2024: Bellaria Igea Marina: Orsi Toth-Bianchi; They-Breidenbach; Lantignotti-Benazzi
2025: Bellaria Igea Marina: Gottardi/Orsi Toth; Gradini-Frasca; Barboni-Cicola

 

