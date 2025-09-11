Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Europei U.18: concluse a Corigliano le qualificazioni

Tra le squadre che entrano nel main draw anche quella italiana formata da Jack Bernardini e Nicolò Mapelli che hanno vinto entrambi i match disputati. Oggi il via alle partite del tabellone principale
Europei U.18: concluse a Corigliano le qualificazioni
1 min
CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- E’ terminata la prima giornata di gare, dedicata alle qualifiche maschili, della rassegna continentale Under 18 in corso di svolgimento sul lungomare calabro di Schiavonea. 

Sono scese sulla sabbia nove coppie; tra queste solamente la Georgia di Kvaratskhelia/Jangavadze è stata eliminata della manifestazione, mentre le restanti otto hanno conquistato l’accesso al main draw che prenderà il via nella giornata di oggi, giovedì 11 settembre, alle ore 8.30. 

A giocarsi l’accesso al tabellone principale era presente anche la coppia azzurra formata da Jack Bernardini e Nicolò Mapelli. Il duo federale ha messo in cassaforte la qualificazione in virtù di due vittorie in altrettanti match disputati; nella prima gara ha superato gli azeri Muhammad/Mammadov con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-14) e in seguito i serbi Miocinovic S./Miocinovic N. sempre con il punteggio di 2-0 (21-15, 21-10).
Hanno staccato il pass per il main draw anche Socalo/Golovatii (MLD), Lozancic/Vidovic (CRO); Miocinovic S./Miocinovic N. (SRB); Semansky/Beles (SVK); Aslanli/Mammadov (AZE); Gurdis/Durunda (CYP) e Lopez De Miguel/Calvo Lopez (ESP).

