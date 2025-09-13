Campionati Europei Under 18: due coppie italiane ai quarti

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)- Dopo la conclusione dei sedicesimi di finale sono terminati, sul lungomare di Schiavonea, anche si sono conclusi anche gli ottavi di finale dei Campionati Europei Under 18 che hanno visto due coppie azzurre, una nel maschile e una nel femminile, qualificarsi per i quarti.

Nel tabellone maschile Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo sono riusciti a superare l’Inghilterra di Bunton/Robinson per 2-0 (24-22, 21-12) e hanno dunque staccato il pass per i quarti di finale. Gli azzurrini torneranno sulla sabbia alle ore 15.10 contro la Svizzera di Friedli/Odermatt, per cercare una vittoria che garantirebbe l’accesso in semifinale e, conseguentemente, un posto tra le migliori quattro formazioni d’Europa. È stata proprio la formazione svizzera ad eliminare dal torneo Jack Bernardini e Nicolò Mapelli; il duo federale, infatti, si è dovuto arrendere dopo quasi un’ora di gioco al tie-break 2-1 (21-19, 17-21, 15-8), terminando dunque la propria corsa nella rassegna continentale agli ottavi di finale.

Nel femminile Sofia Bruzzone e Viola Durand sono uscite vincitrici dal derby che la ha viste opposte a Layla Viti e Ilaria Nozza. Bruzzone/Durand hanno eliminato le compagne di nazionale con un secco 2-0 (21-7, 21-13) e hanno dunque conquistato l’accesso nei quarti di finale, dove affronteranno alle ore 16 la coppia greca composta da Eleni Alexoglou e Myrto Paschalaki, per un posto in semifinale.

La terza formazione azzurra impegnata negli ottavi di finale era quella composta da Micol Lafuenti e Giorgia Orso. Le campionesse d’Italia under 18 e 20 si sono arrese alla forte coppia ucraina composta da Mariia Shkurat e Marharyta Vapniar con il punteggio di 2-0 (21-17, 21-12) venendo quindi eliminate dal torneo.