Campionati Europei Under 18: Di Felice/Santomassimo si arrendono in semifinale

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA)-Marco Di Felice e Riccardo Santomassimo non riescono nell’impresa e giocheranno la finale 3°-4° posto ai Campionati Europei Under 18 in corso di svolgimento sul lungomare calabro di Schiavonea. Gli azzurrini del DT Paolo Nicolai, infatti, hanno ceduto in semifinale alla Germania di Jonathan Bungert e Filo Wüst al tie-break 2-1 (21-18, 13-21, 15-10). Davanti ad una bellissima cornice di pubblico (quasi 500 spettatori), Di Felice e Santomassimo sono andati prima sotto di un set, poi hanno prontamente recuperato vincendo il secondo; il tie-break finale però non ha sorriso alla formazione federale e ha qualificato i tedeschi al match valevole la medaglia d’oro.