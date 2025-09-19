Il beach volley protagonista ai Giochi del Mare 2025

GAETA (LATINA)- Sta per prendere il via l’edizione 2025 dei Giochi del Mare, una tradizionale kermesse sportiva che, come anno coinvolgerà centinaia di atleti, di studenti e di ASD in una kermesse sportiva che vedrà oltre 30 discipline sportive protagoniste, sulle spiagge e nelle piazze di Formia, Gaeta, Itri e Ventotene, dal 24 al 28 di settembre.

Come sempre il beach volley sarà uno dei piatti forti della manifestazione con un'intensa tre giorni di eventi, organizzati da Giorgio Pallotta. Da venerdì 26 a domenica 28 la spiaggia di Serapo a Gaeta, vedrà in campo alcuni dei migliori beachers italiani. In campo femminile si sfideranno Arianna Barboni e Luna Cicola ( terze classificate al master del Campionato italiano), Alice Pratesi (giovane emergente in luce nel Campionato Italiano) e la forte atleta locale Cristina Luciani. Fra gli uomini saranno in campo Carlo Bonifazi (Campione d'Italia 2023 e vice campione 2024), Francesco Peri (atleta under 21 della Nazionale italiana), il brasiliano André Coelio (vincitore dei giochi sudamericani) e l’atleta di casa Giovanni Capomaccio.

Il nutrito programma partirà venerdì 26 dalle ore 9.30 con attività ludico-didattiche che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole del territorio che potranno confrontarsi con i campioni presenti.

Sabato 27, a partire dalle 10.00, il clou dell’evento con gli atleti che daranno vita ad un torneo con la formula Queen e King of the Beach (3+3 partite con cambio giocatore ad ogni partita).

Domenica 28 infine, dalle ore 10.00 stage di allenamento della nazionale italiana under 18 in ritiro presso il centro di preparazione olimpica di Formia.