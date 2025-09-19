Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il beach volley protagonista ai Giochi del Mare 2025

Sulla spiaggia di Serapo, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, alcuni dei migliori beachers italiani protagonisti di stage e tornei mentre la nazionale Under 18 sosterrà un allenamento sulla spiaggia
Il beach volley protagonista ai Giochi del Mare 2025
2 min

GAETA (LATINA)-  Sta per prendere il via l’edizione 2025 dei Giochi del Mare, una tradizionale kermesse sportiva che, come anno coinvolgerà centinaia di atleti, di studenti e di ASD in una kermesse sportiva che vedrà oltre 30 discipline sportive protagoniste, sulle spiagge e nelle piazze di Formia, Gaeta, Itri e Ventotene, dal 24 al 28 di settembre.

Come sempre il beach volley sarà uno dei piatti forti della manifestazione con un'intensa tre giorni di eventi, organizzati da Giorgio Pallotta. Da venerdì 26 a domenica 28 la spiaggia di Serapo a Gaeta, vedrà in campo alcuni dei migliori beachers italiani. In campo femminile si sfideranno Arianna Barboni e Luna Cicola ( terze classificate al master del Campionato italiano), Alice Pratesi (giovane emergente in luce nel Campionato Italiano) e la forte atleta locale Cristina Luciani. Fra gli uomini saranno in campo  Carlo Bonifazi (Campione d'Italia 2023 e vice campione 2024), Francesco Peri (atleta under 21 della Nazionale italiana), il brasiliano André Coelio (vincitore dei giochi sudamericani) e l’atleta di casa Giovanni Capomaccio.

Il nutrito programma partirà venerdì 26 dalle ore 9.30 con attività ludico-didattiche che coinvolgeranno i ragazzi delle scuole del territorio che potranno confrontarsi con i campioni presenti.

Sabato 27, a partire dalle 10.00, il clou dell’evento con gli atleti che daranno vita ad un torneo con la formula Queen e King of the Beach (3+3 partite con cambio giocatore ad ogni partita).

Domenica 28 infine, dalle ore 10.00 stage di allenamento della nazionale italiana under 18 in ritiro presso il centro di preparazione olimpica di Formia.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Beach volley e Lucchetta ai Giochi del MarePronti per i Giochi del mare