Esordio vincente a Rio per Gottardi/Orsi Toth

RIO DE JANEIRO (BRASILE)-Hanno preso il via a Rio de Janeiro (Brasile), le gare del main draw del nono torneo Elite16 del circuito Beach Pro Tour 2025.

Debutto con vittoria nel tabellone femminile per la coppia formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: le azzurre hanno infatti superato, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), le olandesi Bekhuis/van Driel nella loro prima gara del girone D. Domani il duo tricolore scenderà nuovamente sulla sabbia di Rio, alle ore 14 italiane, per affrontare le statunitensi Shaw-Cheng.