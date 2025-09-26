Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Esordio vincente a Rio per Gottardi/Orsi Toth

Le azzurre hanno infatti superato, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), le olandesi Bekhuis/van Driel. Sconfitta invece l'altra coppia italiana Scampoli/Bianchi, battute al tie-break 2-1 (21-16, 15-21, 15-11) dalle francesi Vieira/Chamereau
Esordio vincente a Rio per Gottardi/Orsi Toth
1 min

RIO DE JANEIRO (BRASILE)-Hanno preso il via a Rio de Janeiro (Brasile), le gare del main draw del nono torneo Elite16 del circuito Beach Pro Tour 2025.
Debutto con vittoria nel tabellone femminile per la coppia formata da Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth: le azzurre hanno infatti superato, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-19, 15-7), le olandesi Bekhuis/van Driel nella loro prima gara del girone D. Domani il duo tricolore scenderà nuovamente sulla sabbia di Rio, alle ore 14 italiane, per affrontare le statunitensi Shaw-Cheng.

Sconfitta nel match d’esordio, invece, per l’altra coppia italiana in gara: le azzurre Claudia Scampoli e Giada Bianchi, infatti, si sono dovute arrendere al tie-break 2-1 (21-16, 15-21, 15-11) contro le francesi Vieira/Chamereau. La coppia italiana avrà modo di riscattarsi domani 26 settembre quando alle ore 19, affronterà nella seconda gara del pool C le padrone di casa Andressa/Taina.

