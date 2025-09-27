A Rio de Janeiro giornata amara per le coppie azzurre

RIO DE JANEIRO (BRASILE)-Si è conclusa la seconda giornata di gare per le due coppie azzurre impegnate nell’Elite16 di Rio de Janeiro (Brasile). Dopo la vittoria di ieri all’esordio contro le olandesi Bekhuis/Van Driel, Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth questo pomeriggio si sono dovute arrendere 1-2 (9-21, 21-12, 8-15) alle statunitensi Molly Shaw e Kelly Cheng, formazione proveniente dal primo posto ottenuto nell’ultimo Elite16 conclusosi domenica scorsa a Joao Pessoa. Le azzurre torneranno in campo questa notte (ore 00.00) contro le brasiliane Thainara/Simonetti, in palio l’acceso agli ottavi di finale.