A Rio de Janeiro Gottardi/Orsi Toth conquistano gli ottavi

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Vanno avanti nel main draw dell'Elite 16 di Rio de Janeiro le azzurre Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Nella notte italiana la coppia italiana, dopo aver centrato l’accesso ai sedicesimi di finale, ha battuto le padrone di casa Thainara/Simonetti, in rimonta al tie-break, con il punteggio di 2-1 (19-21, 21-15, 15-9). Questa importante vittoria contro il duo verdeoro ha qualificato la coppia azzurra agli ottavi di finale, in programma alle ore 18, contro le svizzere teste di serie numero 3 del seeding Anouk e Zoe Vérgé-Depré. Il team svizzero è stato già affrontato in questa stagione, al Challenge di Alanya; quando le atlete del DT Caterina De Marinis vennero sconfitte in finale.