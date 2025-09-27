Ai Giochi del Mare Andrè Coelio e Alice Pratesi sono il King e la Queen

GAETA (LATINA)- Un torneo dai contorni spettacolari, che ha visto protagonisti quattro atleti e quattro atlete, quello che è andato in scena oggi sulla spiaggia di Serapo nell'ambito dei Giochi del Mare.

King e Queen of the beach ha visto protagonisti Andrè Coelio, Carlo Bonifazi, Giovanni Capomaccio e Francesco Peri al maschile e Alice Pratesi, Cristina Luciani, Luna Cicola e Arianna Barboni in campo con la spettacolare formula del torneo che prevede una rotazione completa delle coppie. A risultare i più vincenti sono stati l’esperto ma sempre fortissimo brasiliano Andrè Coelio e la giovane emergente romana Alice Pratesi, incoronati appunto King e Queen dei giochi del mare.

Nella giornata dedicata al beach volley i Giochi del Mare hanno ospitato anche alcune atlete delle nazionali giovanili femminili. Sulla sabbia di Serapo si sono allenate, sotto l’attenta guida del tecnico federale Emanuele Sbravati, le Under 20 Sveva Parise e Maddalena Fiolo e le Under 18 Sofia Bruzzone e Micol Lafuenti.