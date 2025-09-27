Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ai Giochi del Mare Andrè Coelio e Alice Pratesi sono il King e la Queen

Nel torneo che è andato in scena sulla spiaggia di Serapo, nell'ambito della grande kermesse sportiva, l'esperto brasiliano e la giovane romana si impongono nel torneo di beach
Ai Giochi del Mare Andrè Coelio e Alice Pratesi sono il King e la Queen
1 min

GAETA (LATINA)- Un torneo dai contorni spettacolari, che ha visto protagonisti quattro atleti e quattro atlete, quello che è andato in scena oggi sulla spiaggia di Serapo nell'ambito dei Giochi del Mare.

King e Queen of the beach ha visto protagonisti Andrè Coelio, Carlo Bonifazi, Giovanni Capomaccio e Francesco Peri al maschile e Alice Pratesi, Cristina Luciani, Luna Cicola e Arianna Barboni in campo con la spettacolare formula del torneo che prevede una rotazione completa delle coppie. A risultare i più vincenti sono stati l’esperto ma sempre fortissimo brasiliano Andrè Coelio e la giovane emergente romana Alice Pratesi, incoronati appunto King e Queen dei giochi del mare.

Nella giornata dedicata al beach volley i Giochi del Mare hanno ospitato anche alcune atlete delle nazionali giovanili femminili. Sulla sabbia di Serapo si sono allenate, sotto l’attenta guida del tecnico federale Emanuele Sbravati, le Under 20 Sveva Parise e Maddalena Fiolo e le Under 18 Sofia Bruzzone e Micol Lafuenti.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Il beach volley protagonista ai Giochi del Mare 2025Beach volley e Lucchetta ai Giochi del Mare