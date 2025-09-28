A Rio de Janeiro Gottardi/orsi Toth si arrendono ai quarti

RIO DE JANEIRO (BRASILE)-Si chiude con un quinto posto l’Elite16 di Rio de Janeiro per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth. Le atlete del DT Caterina De Marinis, infatti, nella notte si sono arrese ai quarti di finale al duo verdeoro, numero uno del ranking mondiale, di Thamela/Victoria per 2-1 (16-21, 21-17, 16-14). Non è stata dunque bissata la prestazione della finale di Ambrugo (Germania), dove erano state Gottardi/Orsi Toth a battere le brasiliane al tie-beak e a salire conseguentemente sul gradino più alto del podio.Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley
Il percorso delle neo campionesse d’Italia in questo Elite16 rimane comunque di spessore; spicca soprattutto la vittoria agli ottavi di finale contro le svizzere Anouk e Zoe Vérgé-Depré, coppia testa di serie numero 3 del tabellone.
L'altra formazione federale scesa sulla sabbia carioca, quella formata da Giada Bianchi e Claudia Scampoli, era stata costretta ad abbandonare il torneo dopo le prime due sconfitte in altrettante partite, risultati che sono valsi il 19esimo posto finale.
