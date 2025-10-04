Cottafava/Dal Corso agli ottavi di Veracruz

VERACRUZ (MESSICO)- Prosegue il percorso di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso al Challenge di Veracruz (Messico). La coppia federale continuerà il proprio cammino nella seconda fase del torneo messicano, mentre le altre due formazioni azzurre composte da Marco Viscovich ed Enrico Rossi, e da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, sono invece state eliminate dalla manifestazione.
Due importanti vittorie per Cottafava/Dal Corso. Dopo esser stati superati 2-0 (21-17, 21-18) nella prima uscita della Pool F dai cugini cileni Marco ed Esteban Grimalt, gli azzurri nella giornata di ieri hanno inanellato due importanti successi; il primo è arrivato con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18) sugli australiani Fuller/O Dea nella seconda e decisiva sfida della fase a gironi, mentre la vittoria sui portoghesi Joao Pedrosa e Hugo Campos, compagine numero due del torneo, superata al terzo set 2-1 (21-18, 18-21, 19-17).
Diciassettesimo posto finale invece per Marco Viscovich ed Enrico Rossi, e per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Archiviato il successo per 2-1 (21-23, 21-12, 15-9) sui tedeschi Just/Huster nella prima sfida del Girone A, Viscovich/Rossi sono stati successivamente superati 2-0 (21-19, 21-16) dagli statunitensi Evans/Budinger - formazione testa di serie numero uno del torneo -, per poi perdere 21-17, 21-12 il primo turno a eliminazione diretta contro la formazione elvetica Heidrich/Jordan.
Stesso percorso per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Dopo il 2-0 arrivato grazie al forfait della coppia israeliana Elazar/Cuzmiciov nel primo impegno della fase a gironi (Pool E), gli azzurri non sono riusciti a confermarsi nelle successive sfide; i campioni d’Italia in carica sono stati infatti superati 2-0 (21-18, 21-19) dagli ucraini Popov/Reznik nella gara valevole l’accesso diretto agli ottavi di finale, per poi uscire sconfitti 21-15, 21-19 dai norvegesi Ringoen/Aas nel primo turno a eliminazione diretta, sconfitta che ha dunque estromesso la coppia azzurra dal proseguo del torneo.