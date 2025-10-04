Cottafava/Dal Corso agli ottavi di Veracruz

VERACRUZ (MESSICO)- Prosegue il percorso di Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso al Challenge di Veracruz (Messico) . La coppia federale continuerà il proprio cammino nella seconda fase del torneo messicano, mentre le altre due formazioni azzurre composte da Marco Viscovich ed Enrico Rossi, e da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, sono invece state eliminate dalla manifestazione.

Due importanti vittorie per Cottafava/Dal Corso. Dopo esser stati superati 2-0 (21-17, 21-18) nella prima uscita della Pool F dai cugini cileni Marco ed Esteban Grimalt, gli azzurri nella giornata di ieri hanno inanellato due importanti successi; il primo è arrivato con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-18) sugli australiani Fuller/O Dea nella seconda e decisiva sfida della fase a gironi, mentre la vittoria sui portoghesi Joao Pedrosa e Hugo Campos, compagine numero due del torneo, superata al terzo set 2-1 (21-18, 18-21, 19-17).

Diciassettesimo posto finale invece per Marco Viscovich ed Enrico Rossi, e per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Archiviato il successo per 2-1 (21-23, 21-12, 15-9) sui tedeschi Just/Huster nella prima sfida del Girone A, Viscovich/Rossi sono stati successivamente superati 2-0 (21-19, 21-16) dagli statunitensi Evans/Budinger - formazione testa di serie numero uno del torneo -, per poi perdere 21-17, 21-12 il primo turno a eliminazione diretta contro la formazione elvetica Heidrich/Jordan.

Stesso percorso per Alex Ranghieri e Manuel Alfieri. Dopo il 2-0 arrivato grazie al forfait della coppia israeliana Elazar/Cuzmiciov nel primo impegno della fase a gironi (Pool E), gli azzurri non sono riusciti a confermarsi nelle successive sfide; i campioni d’Italia in carica sono stati infatti superati 2-0 (21-18, 21-19) dagli ucraini Popov/Reznik nella gara valevole l’accesso diretto agli ottavi di finale, per poi uscire sconfitti 21-15, 21-19 dai norvegesi Ringoen/Aas nel primo turno a eliminazione diretta, sconfitta che ha dunque estromesso la coppia azzurra dal proseguo del torneo.