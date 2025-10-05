Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Cottafava/Dal Corso in semifinale a Veracruz

Cottafava/Dal Corso in semifinale a Veracruz
1 min

VERACRUZ (MESSICO)-Prosegue nel migliore dei modi il sesto torneo Challenge del Beach Pro Tour 2025 in corso di svolgimento a Veracruz (Messico) per Samuele Cottafava e Giancluca Dal Corso.

La formazione federale, infatti, dopo aver conquistato l’accesso agli ottavi di finale  ha messo in campo due grandissime prestazioni e ha raggiunto la semifinale del torneo. 
Negli ottavi di finale il duo azzurro ha avuto la meglio sull’esperta coppia ucraina formata da Popov/Reznik, in rimonta al tie-break, per 2-1 (17-21, 21-17, 15-11). Ai quarti Cottafava/Dal Corso hanno poi superato agilmente gli svizzeri Heidrich/Jordan per 2-0 (21-12, 21-19); vittoria che ha permesso dunque agli azzurri di entrare tra le prime quattro formazioni del torneo. Alle ore 19, per un posto in finale, ci sarà da affrontare la forte coppia statunitense di Miles Evans e Chase Budinger, team testa di serie numero uno del seeding. 

