A Veracruz Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° posto

I due azzurri si sono arresi in semifinale agli statunitensi Evans/Budinger per 2-1 (14-21, 21-14, 15-11)  e, successivamente, nella finale 3°-4° posto, agli svizzeri Haussener/Friedli per 2-0 (23-21, 21-17) .
A Veracruz Cottafava/Dal Corso chiudono al 4° posto
1 min

VERACRUZ (MESSICO)-Si chiude ai piedi del podio, con un quarto posto, il sesto torneo Challenge stagionale del Beach Pro Tour 2025 di Veracruz (Messico) per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso.

Gli azzurri del DT Paolo Nicolai, infatti, dopo aver centrato l’accesso in semifinale, nella serata di ieri, domenica 5 ottobre, si sono arresi prima agli statunitensi Evans/Budinger per 2-1 (14-21, 21-14, 15-11)  e, successivamente, nella finale 3°-4° posto, agli svizzeri Haussener/Friedli per 2-0 (23-21, 21-17) . 
Le altre due coppie azzurre in gara, quelle formate da Enrico Rossi e Marco Viscovich e da Alex Ranghieri e Manuel Alfieri, hanno entrambe chiuso il torneo al diciassettesimo posto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

