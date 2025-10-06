Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Note legali
Mondiali Under 18: da domani in campo a Doha

Saranno due le formazioni a difendere i colori italiani: Sofia Bruzzone e Micol Lafuenti nel torneo femminile, Riccardo Santomassimo e Marco Di Felice in quello maschile
Mondiali Under 18: da domani in campo a Doha
1 min

DOHA (QATAR)- Appuntamento da domani a Doha in Qatar con i Mondiali Under 18 di beach volley.

Saranno due le coppie azzurre ai nastri di partenza, Sofia Bruzzone e Micol Lafuenti nel torneo femminile, inserite come teste di serie numero 25 del seeding e Riccardo Santomassimo e Marco Di Felice (team medaglia di bronzo agli Europei di Corigliano Rossano) nel maschile che partiranno come coppia numero 17 del tabellone principale. 

La giornata di domani sarà interamente dedicata alle qualifiche. Solamente quattro team per ogni genere strapperanno il pass per il main draw (al via mercoledì 8 ottobre), andando quindi ad aggiungersi alle 28 coppie già presenti nei tabelloni principali. 

 

 

