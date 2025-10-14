Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ufficializzate le Pool Mondiali, due coppie femminili nel tabellone

Gottardi/Orsi Toth (numero 9 del ranking) e Scampoli/Bianchi (numero 20) difenderanno i colori italiani. Assenti le nostre coppie maschili
Ufficializzate le Pool Mondiali, due coppie femminili nel tabellone
1 min
ADELAIDE (AUSTRALIA)- Sono stati ufficializzati dall’FIVB i gironi per i prossimi Campionati del Mondo di beach volley, che si disputeranno ad Adelaide (Australia) dal 14 al 23 novembre.

Nella quindicesima edizione della manifestazione iridata, i colori azzurri saranno rappresentati solamente nel tabellone femminile. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding) saranno i due team federali che prenderanno parte al torneo. 

LE POOL DELLE AZZURRE-
POOL E
Tina/Anastasija (LAT)
Scampoli/Bianchi (ITA)
Shiba/Reika (JPN)
Torres/Gutierrez (MEX)

POOL I
Gottardi/Orsi Toth (ITA)
Donlin/Denbaurg (USA)
Polley/Macdonald (AUS)
Monkouse/Belanger (CAN)

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Gottardi/Orsi Toth trionfano ad AmburgoA Rio de Janeiro Gottardi/orsi Toth si arrendono ai quarti