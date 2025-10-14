Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
A Puebla in Messico partono i Mondiali Under 21

Per l'Italia una sola coppia in gara, quella composta da Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini. Il team federale disputerà domani la giornata dedicata alle qualifiche per provare a entrare nel tabellone principale del torneo
A Puebla in Messico partono i Mondiali Under 21
PUEBLA (MESSICO)-Prenderanno il via domani, mercoledì 15 ottobre, a Puebla (Messico) i Campionati del Mondo under 21 di beach volley. A rappresentare i colori azzurri sarà presente un’unica coppia nel tabellone maschile, quella formata da Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini. Il team federale disputerà domani la giornata dedicata alle qualifiche per provare a entrare nel tabellone principale del torneo. 

Per Andrea Sanguanini si tratta della terza competizione ufficiale in maglia azzurra disputata in questa stagione; l’atleta ha infatti già partecipato alle rassegne continentali under 22 e under 20 di Baden e Madrid, in coppia con Matteo Marchesan, centrando un venticinquesimo e un quarto posto.

L’Italia, nella sua storia, ha ottenuto cinque medaglie nel maschile in questa competizione; due d’oro con Nicolai e Giontella (Modena 2007 e Brighton 2008), due d’argento; la prima con Windisch/Di Silvestre nel 2019 a Udon Thani e la seconda con Viscovich/Dal Corso nel 2021 a Phuket quando vennero sconfitti dagli svedesi campioni olimpici Ahman/Hellvig e, infine, una di bronzo con Ingrosso M./Ingrosso P. (Brighton 2008). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

