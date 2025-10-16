Corriere dello Sport.it
Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini entrano nel tabellone principale

Dopo aver passato il primo turno senza giocare i due azzurri hanno superato le qualificazioni con due vittorie, prima sui lettoni Berzins/Gutmanis per 2-0 (21-13, 21-18)  e poi sugli sloveni Kosanc/Mugerli per 2-0 (21-19, 21-17)
1 min
PUEBLA (MESSICO)- Brillante partenza della coppia azzurra composta da Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini impegnata ai Mondiali Under 21 in corso di svolgimento a Puebla in Messico.

L’unica formazione italiana in gara, infatti, dopo aver usufruito del bye nel primo turno di qualifiche, ha brillantemente superato i successivi due; prima battendo con il punteggio di 2-0 (21-13, 21-18) i lettoni Berzins/Gutmanis, poi superando per 2-0 (21-19, 21-17) gli sloveni Kosanc/Mugerli. 

Gli azzurrini torneranno sulla sabbia questa sera alle ore 21.30 per la prima partita della pool E contro gli ungheresi Tari/Veress e nella notte, alle ore 2, contro gli australiani Bennett/Kay. 

