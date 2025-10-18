Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini agli ottavi di finale

Il team federale, infatti, dopo aver brillantemente superato le qualifiche si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale della manifestazione, in programma questa sera alle ore 23. L’avversario uscirà dalla sfida delle ore 19 e sarà uno tra la Polonia di Szymon Pietraszek e Jakub Krzeminski e il Mozambico di Ednilson Josè Tivane e Helton Andrade Guvo.

Iurisci/Sanguanini si presenteranno alla prima sfida ad eliminazione diretta del torneo forti di aver ottenuto solo vittorie fino ad ora. Nella pool E, infatti, gli azzurrini hanno superato in fila gli ungheresi Tari/Veress per 2-1 (24-26, 21-11, 15-9), gli australiani Kay/Bennett con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15) e, infine, i marocchini Abdellatif/Ilyass per 2-0 (21-15, 21-14).