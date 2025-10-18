Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 18 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Alex Ranghieri e Manuel Alfieri in semifinale a Nuvali

Alex Ranghieri e Manuel Alfieri in semifinale a Nuvali

La coppia azzurra ha superato 2-0 (21-19, 21-18) negli ottavi gli australiani Potts/Pearse 2-0 (21-19, 21-18), e poi nei quarti 2-1 (17-21, 21-16, 15-12)  gli indonesiani Bintang/Sofyan. Quinto posto per le altre due coppie italiane Cottafava/Dal Corso e Rossi/Viscovich
2 min
TagsNuvaliRanghieriAlfieri

NUVALI (FILIPPINE)-Prosegue nel migliore dei modi il percorso di Alex Ranghieri e Manuel Alfieri al Challenge di Nuvali (Filippine). Dopo aver superato la fase a gironi al comando della Pool F, grazie ai successi contro Nuova Zelanda e Francia, gli azzurri hanno successivamente inanellato due importanti vittorie: la prima negli ottavi di finale contro gli australiani Potts/Pearse, superati 2-0 (21-19, 21-18), la seconda nei quarti di finale contro gli indonesiani Bintang/Sofyan, battuti in rimonta al terzo set 17-21, 21-16, 15-12. Gli azzurri torneranno sulla sabbia questa notte (ore 04.00 italiane) per affrontare i fratelli inglesi Joaquin e Javier Bello nella sfida valevole l’accesso in finale. L’altra semifinale vedrà invece protagonisti gli spagnoli Huerta/Gavira e gli austriaci Dressler/Waller.

Quinto posto finale invece per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, e per Enrico Rossi e Marco Viscovich. Cottafava/Dal Corso dopo il primato nella Pool B, sono riusciti prima a superare un ostico e combattuto ottavo di finale contro gli australiani Hodges/Burnett, battuti al terzo set 21-16, 21-23, 25-23, per poi perdere invece il tie-break nei quarti di finale contro gli inglesi Bello Jo./Bello Ja., bravi ad imporsi 21-23, 25-23, 15-11.

Percorso simile per Enrico Rossi e Marco Viscovich. Gli azzurri, anche loro dominatori del proprio raggruppamento (Pool H) grazie ai successi contro Stati Uniti e Australia, hanno superato con un netto 2-0 (21-17, 21-7) i francesi Chouikh/Gardoque negli ottavi di finale, per poi uscire sconfitti 0-2 (16-21, 17-21) contro gli spagnoli Alejandro Huerta e Adrián Gavira nel match valevole il pass per i quarti di finale.

Diciassettesimo posto finale invece per Davide Benzi e Tiziano Andreatta. Dopo la vittoria contro l’Ungheria e la sconfitta contro l’Inghilterra nelle prime due uscire della Pool E, la formazione azzurra si è dovuta arrendere 0-2 (19-22, 22-24) ai danesi Møllgaard/Overgaard nel primo turno a eliminazione diretta, dovendo dunque abbandonare anticipatamente la manifestazione.

 

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Beach Volley

Da non perdere

Le coppie italiane si regalano le sfide ad eliminazione direttaQuattro coppie italiane al Challenge di Nuvali