domenica 19 ottobre 2025
Mondiali Under 21: Iurisci/Sanguanini si fermano agli ottavi

La coppia azzurra nella notte italiana è stata sconfitta dai polacchi Pietraszek/Krzeminski per 2-0 (21-13, 21-19)
1 min
PUEBLA (MESSICO)- Si chiude con un nono posto il Campionato del Mondo under 21 a Puebla (Messico) per Matteo Iurisci e Andrea Sanguanini. 

Gli azzurrini, infatti, dopo aver superato con ottimi risultati la pool e aver centrato l’accesso diretto agli ottavi di finale, non sono riusciti a proseguire nella manifestazione. Nella notte italiana il team federale, guidato in panchina da Emanuele Sbravati, è stato superato con un secco 2-0 (21-13, 21-19) dalla Polonia di Szymon Pietraszek e Jakub Krzeminski.

Il percorso della coppia tricolore in questa rassegna iridata si chiude dunque con due vittorie nei turni di qualifica, tre successi su tre partite nel girone e la dolorosa sconfitta agli ottavi di finale. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

