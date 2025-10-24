Corriere dello Sport.it
venerdì 24 ottobre 2025
A Città del Capo ok Gottardi/Orsi Toth, ko Bianchi/Scampoli

Valentina e Reka all'esordio hanno sconfitto  2-1 (21-17, 16-21, 19-17) le statunitensi Kan/Sours mentre Claudia e Giada si sono arrese 0-2 (15-21, 17-21) alle lituane Paulikiene/Raupelyte
CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA)-Si è chiusa la prima giornata di gare per le coppie azzurre impegnate nell’undicesimo Elite16 del Beach Pro Tour 2025, manifestazione in corso di svolgimento a Città del Capo (Sudafrica). Una vittoria e una sconfitta all’esordio per le due formazioni tricolori presenti nel solo tabellone femminile.

Successo per Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth nella prima uscita della Pool B. Il team federale è infatti riuscito a superare le statunitensi Carly Kan e Devanne Sours in un combattuto match chiuso al terzo set  2-1 (21-17, 16-21, 19-17). Domani alle ore 13 (orario italiano) le azzurre si giocheranno l’accesso diretto agli ottavi di finale contro le ceche Svozilova/Stochlova, compagine proveniente dalla vittoria per 2-0 (21-11, 22-20) ottenuta contro le brasiliane Hegeile/Vitoria.

Sconfitta invece all’esordio per Claudia Scampoli e Giada Bianchi. La squadra federale è stata infatti superata 0-2 (15-21, 17-21) dalle lituane Monika Paulikiene e Aine Raupelyte nel primo impegno della Pool A. Le azzurre torneranno sulla sabbia domani alle ore 12 (orario italiano) nel delicato match contro le norvegesi Pavlova/Helland-Hansen, anche loro reduci dalla sconfitta (21-17, 15-21, 11-15) rimediata nella prima partita della fase a gironi contro il Brasile di Thamela/Victoria, team testa di serie numero uno del torneo; chi vincerà staccherà il pass per il primo turno a eliminazione diretta, chi perderà sarà invece costretto ad abbandonare la manifestazione.

