venerdì 24 ottobre 2025
Gottardi/Orsi Toth conquistano gli ottavi di Città del Capo

Le ragazze allenate da De Marinis vincono anche la seconda partita contro e ceche Svozilova/Stochlova, superate per 2-0 (21-12, 21-15) e passano il turno. Fuori dal torneo Bianchi/Scampoli che si sono arrese alle norvegesi Pavlova/Helland-Halsen al tie-break per 2-1 (19-21, 21-19, 15-13)
TagsCittà del CapoGottardiOrsi Toth

CITTA' DEL CAPO (SUDAFRICA)- Nella seconda giornata dell' undicesimo e penultimo torneo Elite16 in corso di svolgimento a Città del Capo in Sudafrica buone notizie da Gottardi/Orsi Toth e passaggio a vuoto per Scampoli/Bianchi.

Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, grazie a un due su due, hanno centrato la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le atlete del DT Caterina De Marinis, infatti, dopo la vittoria di ieri sulle statunitensi Kan/Sours, si sono imposte anche sulla coppia della Repubblica Ceca formata da Marketa Svozilova e Marie-Sara Stochlova con il punteggio di 2-0 (21-12, 21-15); successo che ha permesso dunque al duo azzurro di approdare direttamente agli ottavi di finale in programma domani (orario da definire). Per accedere ai quarti di finale, Valentina e Reka, dovranno superare la vincente del match, in programma questa sera alle ore 19, tra la Lituania di Paulikiene/Raupelyte e gli USA di Van Gunst/Ferch .

Niente da fare, invece, per Claudia Scampoli e Giada Bianchi che, dopo la sconfitta all’esordio contro le lituane Paulikiene/Raupelyte, non sono riuscite a invertire il trend negativo e si sono arrese al tie-break 2-1 (19-21, 21-19, 15-13) alle norvegesi Pavlova/Helland-Halsen. Due sconfitte in altrettanti match che sono valsi, dunque, l’eliminazione dalla manifestazione per la coppia federale.

